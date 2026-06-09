МВД напомнило о правилах защиты детей от онлайн-грумеров

Как правило, все начинается с обычного знакомства в социальных сетях.

Министерство внутренних дел предупреждает родителей и несовершеннолетних о рисках онлайн-груминга — опасной схемы, которую используют злоумышленники для установления доверительных отношений с детьми через интернет.

Как правило, все начинается с обычного знакомства в социальных сетях, мессенджерах, онлайн-играх или на популярных интернет-площадках. Злоумышленник может выдавать себя за подростка, чтобы вызвать доверие несовершеннолетнего. На первых этапах общение выглядит дружелюбным и безобидным. Постепенно злоумышленник старается стать для ребенка «близким другом»: ежедневно поддерживает общение, проявляет повышенное внимание, интересуется личной жизнью, переживаниями и проблемами. Со временем он начинает задавать вопросы личного характера, выяснять распорядок дня, место проживания, круг общения и другую информацию.

Следующий этап — просьбы прислать фотографии, видеозаписи или перейти к общению на более личные темы. При этом злоумышленник может убеждать ребенка, что такие разговоры являются нормой, просить никому не рассказывать о переписке или оказывать психологическое давление.

МВД напоминает: онлайн-грумер — это взрослый человек, который намеренно вступает в контакт с несовершеннолетним через интернет, чтобы завоевать его доверие и впоследствии причинить вред.

Как защититься от онлайн-груминга:

— не вступать в общение с незнакомыми людьми в интернете;

— не сообщать личные данные, адрес проживания, номер телефона, место учебы и другую конфиденциальную информацию;

— не отправлять фотографии и видеозаписи незнакомым пользователям;

— немедленно прекращать общение, если собеседник задает вопросы интимного характера или просит сохранить переписку в тайне;

— блокировать подозрительные аккаунты;

— незамедлительно рассказать родителям о любых подозрительных контактах в сети.

МВД призывает родителей регулярно обсуждать с детьми правила безопасного поведения в интернете и обращать внимание на изменения в их онлайн-активности. Безопасность ребенка в цифровой среде требует такой же бдительности, как и в реальной жизни.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.