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    МВД напомнило о правилах защиты детей от онлайн-грумеров

    Как правило, все начинается с обычного знакомства в социальных сетях.

    9 июня 2026 10:00, Profit.kz
    Рубрики: Интернет, Безопасность, Общество

    Министерство внутренних дел предупреждает родителей и несовершеннолетних о рисках онлайн-груминга — опасной схемы, которую используют злоумышленники для установления доверительных отношений с детьми через интернет.

    Как правило, все начинается с обычного знакомства в социальных сетях, мессенджерах, онлайн-играх или на популярных интернет-площадках. Злоумышленник может выдавать себя за подростка, чтобы вызвать доверие несовершеннолетнего. На первых этапах общение выглядит дружелюбным и безобидным. Постепенно злоумышленник старается стать для ребенка «близким другом»: ежедневно поддерживает общение, проявляет повышенное внимание, интересуется личной жизнью, переживаниями и проблемами. Со временем он начинает задавать вопросы личного характера, выяснять распорядок дня, место проживания, круг общения и другую информацию.

    Следующий этап — просьбы прислать фотографии, видеозаписи или перейти к общению на более личные темы. При этом злоумышленник может убеждать ребенка, что такие разговоры являются нормой, просить никому не рассказывать о переписке или оказывать психологическое давление.

    МВД напоминает: онлайн-грумер — это взрослый человек, который намеренно вступает в контакт с несовершеннолетним через интернет, чтобы завоевать его доверие и впоследствии причинить вред.

    Как защититься от онлайн-груминга:

    — не вступать в общение с незнакомыми людьми в интернете;
    — не сообщать личные данные, адрес проживания, номер телефона, место учебы и другую конфиденциальную информацию;
    — не отправлять фотографии и видеозаписи незнакомым пользователям;
    — немедленно прекращать общение, если собеседник задает вопросы интимного характера или просит сохранить переписку в тайне;
    — блокировать подозрительные аккаунты;
    — незамедлительно рассказать родителям о любых подозрительных контактах в сети.

     МВД призывает родителей регулярно обсуждать с детьми правила безопасного поведения в интернете и обращать внимание на изменения в их онлайн-активности. Безопасность ребенка в цифровой среде требует такой же бдительности, как и в реальной жизни.

    Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.

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