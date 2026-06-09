В Казахстане запускают пилотный ИТ-проект по изучению недр

Цифровая площадка позволит глубоко обрабатывать и интерпретировать накопившиеся исторические геологические данные.

Министерство энергетики РК, АО «Национальная геологическая служба» и компания «Шелл Казахстан» подписали меморандум о сотрудничестве в сфере изучения и анализа данных по углеводородам. Главный акцент партнерства сделан на обмене передовым мировым опытом и цифровизации архивной геологической информации по углеводородам. Документ создает устойчивую платформу для совместного обучения специалистов и проведения фундаментального анализа недр.

Практическим ядром меморандума станет запуск пилотного проекта по разработке современной геоинформационной системы. Эта цифровая площадка позволит глубоко обрабатывать и интерпретировать накопившиеся исторические геологические данные.

Ожидается, что цифровизация значительно расширит понимание ресурсного потенциала республики и укрепит инвестиционную привлекательность отрасли.

«Подписание меморандума является важным шагом в укреплении сотрудничества между государственными органами, национальными институтами и международными партнёрами. Для Казахстана приоритетом является повышение эффективности геологоразведочных работ, в том числе через активное внедрение цифровых технологий и современных подходов к работе с геологическими данными. Объединение знаний, опыта и технологических решений позволит нам более эффективно раскрывать ресурсный потенциал страны и обеспечит системное развитие отрасли», — отметил вице-министр энергетики РК Ерлан Акбаров.

Профильный оператор геологической базы страны подтвердил важность технологической интеграции.

«Национальная геологическая служба последовательно развивает открытую и современную геологическую платформу Казахстана. Взаимодействие с международными партнёрами, такими как „Шелл“, позволит усилить аналитическую и интерпретационную базу геологических данных УВС и повысить качество принимаемых решений в сфере недропользования», — подчеркнул председатель правления АО «Национальная геологическая служба» Ерлан Галиев.

Представители иностранного концерна также высоко оценили интеграцию глобальных IT-инструментов в казахстанскую добывающую индустрию.

«Подписание меморандума, в том числе планирование пилотного проекта по разработке цифровой платформы для обработки и интерпретации исторических геологических данных, подтверждает приверженность компании „Шелл“ долгосрочному сотрудничеству с Казахстаном. Мы поддерживаем стратегический приоритет Казахстана по цифровизации экономики и считаем, что применение передовых технологий и глобального опыта нашей компании позволит внести вклад в повышение эффективности геологоразведки в сфере УВС», — прокомментировала старший вице-президент и председатель концерна «Шелл» в Казахстане Сюзанн Куган.

Напомним — 27 августа 2026 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.