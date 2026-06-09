Презентован сервис уплаты налогов на ФОТ в один клик

Вопрос упрощения механизма уплаты налогов и социальных платежей из фонда оплаты труда неоднократно поднимался предпринимателями и бухгалтерским сообществом и ранее рассматривался на площадке Проектного офиса.

На заседании Проектного офиса внедрения Налогового кодекса, прошедшем под председательством заместителя премьер-министра — министра национальной экономики Жумангарина, Комитет государственных доходов представил проект нового сервиса в Кабинете налогоплательщика, который позволит работодателям производить расчеты и уплату обязательных платежей из фонда оплаты труда в одно нажатие.

Сегодня работодатели осуществляют порядка 7-8 различных социальных платежей за работников, каждый из которых рассчитывается по отдельной методике. Новый сервис позволит автоматически рассчитывать все необходимые платежи с учетом действующих льгот и особенностей отдельных категорий работников, а также формировать и направлять платежные документы в банк.

Благодаря интеграции с государственными информационными системами сервис сможет учитывать статус работников и применять соответствующие режимы расчета. Также предусматривается возможность ведения табеля рабочего времени, на основании которого будут автоматически производиться необходимые начисления.

Ожидается, что внедрение сервиса позволит существенно снизить административную нагрузку на субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе отказаться от необходимости представления формы 200.00.

Как отметил председатель Комитета государственных доходов Жандос Дуйсембиев, использование сервиса будет полностью добровольным. На первом этапе механизм планируется внедрить для субъектов малого и среднего бизнеса, а в дальнейшем распространить и на крупные предприятия, после интеграции с бухгалтерскими системами.

Сервис позволит автоматизировать расчеты по социальным платежам, минимизировать ошибки при заполнении документов и повысить прозрачность расчетов между работодателем и работником.

Пилотный запуск сервиса планируется в сентябре текущего года. В случае успешной апробации его внедрение на постоянной основе предполагается с января 2027 года.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.