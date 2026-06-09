ЕЭК работает над внедрением справедливых тарифов в роуминге для стран ЕАЭС

В настоящее время прорабатывается уровень ставок международного интерконнекта для роуминговых звонков и межоператорских роуминговых тарифов.

Евразийская экономическая комиссия совместно с операторами связи стран Евразийского экономического союза проводит работу по внедрению с 2028 года справедливых тарифов на услуги голосовой связи в роуминге на территории государств-членов. Об этом сообщил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович на заседании Совета глав администраций связи — участников Регионального содружества в области связи (РСС) и Координационного совета государств СНГ по информатизации при РСС, состоявшемся 5 июня в Санкт-Петербурге.

Максим Ермолович проинформировал участников заседания о подготовленном проекте Правил использования справедливых тарифов на услуги сотовой связи в международном роуминге на территориях государств-членов ЕАЭС.

В работе по внедрению справедливых тарифов Комиссия опирается на опыт, где уже с 1 ноября 2020 года белорусские и российские операторы сотовой связи снизили тарифы для своих абонентов в роуминге на территории Союзного государства до 90%.

«Это хороший пример и показательный результат сотрудничества в этой сфере. Мы стремимся распространить его на весь Евразийский экономический союз», — подчеркнул Максим Ермолович.

В настоящее время комиссия совместно с государствами ЕАЭС прорабатывает уровень ставок международного интерконнекта для роуминговых звонков и межоператорских роуминговых тарифов. Эта работа должна привести к установлению тарифов, максимально приближенных к «домашним».