Безопасный ИИ и цифровые возможности для каждого ребенка

В Астане состоялась рабочая встреча представителя ЮНИСЕФ в Казахстане с заместителем премьер-министра — министром искусственного интеллекта и цифрового развития Жасланом Мадиевым.

В мероприятии также приняли участие руководители ключевых министерств страны. Участники обсудили приоритеты совместной работы в сфере ИИ и цифровой трансформации, направленной на обеспечение благополучия подрастающего поколения. Это партнерство приобретает особую актуальность в текущем году, объявленном Главой государства Годом цифровизации и искусственного интеллекта.

В ходе двустороннего диалога ЮНИСЕФ отметил высокую динамику инновационных реформ, реализуемых правительством Казахстана в сфере развития технологий, модернизации государственных услуг и укрепления этических аспектов, ответственного применения ИИ и защиты данных. Стороны подчеркнули, что долгосрочное сотрудничество МИИЦР РК и ЮНИСЕФ строится вокруг единой и важной цели — создания безопасной, этичной и инклюзивной цифровой среды, открывающей перед детьми новые образовательные и социальные возможности.

Заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев отметил: «Реализуя поручения Главы государства по масштабной цифровизации, мы четко осознаем, что технологии должны развиваться в гармонии с человеческими ценностями, и в первую очередь — обеспечивать безопасность всех и особенно детей. Наше стратегическое партнерство с ЮНИСЕФ позволяет интегрировать лучшие мировые практики и этические стандарты в национальные ІТ-проекты. Мы стремимся к тому, чтобы каждый цифровой сервис и каждая ИИ-технология в Казахстане не просто были передовыми, но и служили надежной опорой для защиты прав и раскрытия потенциала каждого ребенка».

«Цифровые технологии и искусственный интеллект открывают новые возможности для обучения, развития и участия детей в жизни общества. Вместе с тем важно обеспечить, чтобы эти технологии оставались безопасными, инклюзивными и ориентированными на защиту прав ребенка. ЮНИСЕФ приветствует лидерство Казахстана в продвижении цифровых инноваций и готов продолжать поддерживать Правительство в разработке решений, которые помогают сокращать неравенство, повышать эффективность социальных услуг и создавать условия, в которых каждый ребенок сможет реализовать свой потенциал в цифровую эпоху», — отметил Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане доктор Рашед Мустафа Сарвар.

Сегодня МИИЦР РК, ЮНИСЕФ и профильные ведомства уже активно реализуют совместный рабочий план. Стороны внедряют инновационные методы ИИ для анализа данных для повышения адресности социальной помощи уязвимым семьям, опираясь на результаты пилотных исследований.

Важным шагом станет проведение форсайт-сессии в рамках Недели искусственного интеллекта в Астане для оценки влияния национальных ИИ-стратегий на детей, а также активное участие ЮНИСЕФ в международном форуме AI & Digital Bridge 2026, где организация продвигает принципы ответственного ИИ.

Параллельно запускается пилотный проект в Астане и Мангистауской области по внедрению интегрального индекса социально-экономического развития регионов в Цифровую Карту Семьи, который поможет точнее отслеживать благополучие детей на местах.

ЮНИСЕФ и МИИЦР РК подтвердили приверженность дальнейшему созданию цифровой экосистемы, ориентированной на интересы детей и гарантирующей их всестороннюю безопасность в цифровом мире.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.