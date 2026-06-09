В Астане состоялась церемония выпуска AI Leaders 2026

Это крупнейшая программа по искусственному интеллекту для руководителей в Центральной Евразии.

В Международном центре искусственного интеллекта alem.ai прошла официальная церемония выпуска программы AI Leaders 2026, реализованной совместно с исследовательским центром ИИ Стэнфордского Университета — Stanford University Human-Centered Artificial Intelligence (HAI), образовательной платформой разработчика ChatGPT — OpenAI Academy, Silkroad Innovation Hub при поддержке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.

Программа стала одним из ключевых проектов Года искусственного интеллекта в Казахстане и объединила более 800 руководителей и специалистов из более чем 150 организаций 9 стран мира, включая Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Турцию, Катар, ОАЭ и Монголия. Среди участников — представители государственных органов, национальных холдингов, финансовых институтов, технологических компаний, промышленных предприятий и образовательных организаций.

В рамках церемонии выпуска с приветственным словом выступил заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев. Основатель и генеральный директор Silkroad Innovation Hub Асет Абдуалиев представил ключевые результаты программы AI Leaders 2026. Рейчел Браун, стратег в области экономики OpenAI, выступила с лекцией о роли ИИ в экономическом развитии. В мероприятии также приняла участие Валери Фокке, руководитель международного направления OpenAI «Образование для стран». Отдельным блоком программы стала презентация ИИ-стратегий, разработанных участниками для своих организаций.

Жаслан Мадиев отметил: «Искусственный интеллект становится одним из ключевых факторов глобальной конкурентоспособности. Но технологии сами по себе не меняют экономику и государственное управление. Главным драйвером трансформации остаются люди, сильные команды, способные применять новые знания на практике и принимать управленческие решения. Важно, что в программе AI Leaders 2026 участвовали не отдельные специалисты, а команды государственных органов и компаний. Это позволяет переходить от локальных экспериментов к системному внедрению ИИ в реальные процессы. Уверен, что полученные знания и доступ к мировым практикам станут основой для новых проектов и помогут качественно реализовать задачи, поставленные Главой государства в сфере цифровизации и развития искусственного интеллекта».

Академическим руководителем AI Leaders выступил Питер Норвиг — профессор Stanford HAI, автор главного мирового бестселлера по ИИ, экс-директор Google Research и действующий член экспертного совета по развитию ИИ при Президенте РК. Под его руководством учебный материал был максимально адаптирован под специфику нашего региона. Вместе с ним в программе приняли участие более 15 международных экспертов в области искусственного интеллекта, включая Сэнди Пентланда, Майкла Бернстайна, Дийи Янг и Майкела Кохендерфера.

За восемь недель обучения участники прошли более 45 часов образовательной программы, включавшей лекции Stanford University HAI, практические занятия OpenAI Academy, отраслевые воркшопы и стратегические консультации. В общей сложности было проведено более 240 стратегических сессий по внедрению ИИ в своих организациях и свыше 120 часов индивидуальных менторских встреч.

«Казахстан за короткое время стал одним из региональных лидеров по внедрению искусственного интеллекта и последовательно интегрирует ИИ в работу государственных институтов и бизнеса. Наши исследования показывают, что наибольший эффект от использования ИИ получают организации, которые применяют эти технологии в широком спектре задач и процессов. Выпускники программы AI Leaders получают уникальную возможность использовать передовые мировые знания и практики в своей работе и способствовать дальнейшему развитию ИИ в Казахстане». — Рейчел Браун, стратег в области экономики OpenAI

Помимо Stanford University HAI, OpenAI Academy и Silkroad Innovation Hub, партнерами программы выступили CAYU и Lovable. Особое внимание было уделено практическому применению искусственного интеллекта через воркшопы по разработке и внедрению ИИ-агентов для банковского сектора, государственного управления, промышленности и других отраслей.

Основатель и генеральный директор Silkroad Innovation Hub Асет Абдуалиев подчеркнул: «Мы создавали AI Leaders не просто как образовательную программу, а как платформу для формирования нового поколения лидеров цифровой экономики. Для Центральной Евразии особенно важно иметь прямой доступ к мировым центрам экспертизы и технологиям, которые определяют будущее. Сегодня мы видим результат этой работы: более 100 ИИ-стратегий, разработанных участниками, руководители, готовые внедрять искусственный интеллект в своих организациях, и самое главное — формирование крупнейшего сообщества лидеров AI-трансформации в Центральной Евразии. Для нас выпускной в Астане — это не финал, а начало долгосрочного движения. Уже состоялся первый AI Community Meetup в Алматы, а в ближайшее время мероприятия пройдут в Ташкенте, Душанбе и Дохе. Мы создаем платформу для постоянного взаимодействия между бизнесом, государством, университетами и технологическими компаниями. Именно такие сообщества становятся основой для развития инноваций и обмена опытом».

По завершении программы участники получили сертификаты Stanford University HAI и OpenAI Academy, а также стали частью AI Leaders Community — крупнейшего профессионального сообщества руководителей, вовлеченных в цифровую трансформацию и внедрение искусственного интеллекта в Центральной Евразии.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.