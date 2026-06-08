Ұлытау облысында мемлекеттік қызмет көрсетудің жаңа цифрлық форматы — алғашқы цифрлық Smart Point ХҚКО ашылды
Бұл — мемлекеттік қызметтерді алудың сапасын жаңа деңгейге көтеруге бағытталған заманауи әрі инновациялық кеңістік. Ұлытау облысы елімізде жаңа форматтағы Smart Point цифрлық ХҚКО іске қосылған алғашқы өңір болды.
Жоба халықтың цифрлық сауаттылығын арттыруға, электрондық қызметтерді өздігінен пайдалану мәдениетін қалыптастыруға және азаматтар мен мемлекет арасындағы өзара іс-қимылдың ыңғайлы, заманауи әрі технологиялық ортасын дамытуға бағытталған.
Аталған оқиғаның маңыздылығын арттыра түсетін жайт — Ұлытау облысы халыққа қызмет көрсетудің осы озық форматын енгізген Қазақстандағы алғашқы өңір болды. Орталықтың ашылуы елдегі цифрлық трансформация үдерістерінің алдыңғы қатарында болуға деген өңірдің талпынысын айқындай түсті.
Жаңа орталықтың жұмысымен танысу мақсатында «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы Басқарма Төрағасы Арман Шоқанұлы Кенжеғалиев, Ұлытау облысының әкімі Дастан Адайұлы Рыспеков және Ұлытау облысының цифрлық технологиялар басқармасының басшысы Ермек Жазылханұлы арнайы барды.
«Біз тек жаңа буындағы халыққа қызмет көрсету орталықтарын ашып жатқан жоқпыз. Біз мемлекет пен азамат арасындағы байланыстың жаңа мәдениетін қалыптастырып жатырмыз. Бұл ашықтыққа, заманауилыққа және адамға бағдарланған жаңа формат. Сонымен қатар жұмысымыздың басты қағидаты өзгермейді. Ол мемлекеттік қызметтердің әр азамат үшін қолжетімді болуы. Алдағы уақытта Apple Store үлгісіндегі мұндай орталықтар еліміз бойынша кезең-кезеңімен енгізіледі. Инфрақұрылымның дайындығына қарай Астана мен Павлодар қалаларында да іске қосуды жоспарлап отырмыз», — деді Мемлекеттік корпорацияның Басқарма төрағасы Арман Кенжеғалиев.
Smart Point — азаматтарға операторлардың көмегінсіз мемлекеттік қызметтерді өз бетінше алуға мүмкіндік беретін заманауи жоғары технологиялық кеңістік. Мұндай тәсіл күту уақытын едәуір қысқартып қана қоймай, мемлекеттік цифрлық сервистерді қолайлы әрі тиімді пайдалануға жаңа мүмкіндіктер ашады.
Орталық бірнеше функционалдық аймақтан тұрады. Олардың әрқайсысы заманауи пайдаланушылардың қажеттіліктерін ескере отырып жасақталған.
Экспресс-аймақта мемлекеттік қызметтерді өздігінен алуға арналған терминалдар орнатылған. Сонымен қатар құжаттарды мессенджерлер мен басқа да цифрлық байланыс арналары арқылы жедел жолдауға мүмкіндік қарастырылған.
Цифрлық аймақ сымсыз қуаттау құрылғыларымен және жоғары жылдамдықты сканерлермен жабдықталған. Бұл келушілерге қажетті құжаттарды жедел цифрландырып, мемлекеттік ақпараттық жүйелерге жүктеуге мүмкіндік береді.
Сараптамалық аймақ күрделі мемлекеттік қызметтерді мамандардың сүйемелдеуімен алуға арналған.
Ерекше назар цифрлық сауаттылықты арттыру аймағына аударылған. Мұнда интерактивті экран және оқып-үйренуге әрі демалуға қолайлы кеңістік қарастырылған. Тұрғындар бұл жерде цифрлық дағдыларын тегін жетілдіріп, жаңа электрондық сервистерді меңгеріп, цифрлық мемлекеттің мүмкіндіктерін сенімді пайдалана алады.
Бүгінде Smart Point — бұл тек қызмет көрсетудің жаңа форматы ғана емес, технологиялар мен адамдардың арасын жақындататын, ал мемлекеттік қызметтерді барынша ыңғайлы, қолжетімді әрі тиімді ететін кеңістік. Осындай жобаларды іске асыру азаматтардың өмір сүру сапасын арттыруға, қоғамдағы цифрлық мәдениетті нығайтуға және цифрлық Қазақстанды одан әрі дамытуға берік негіз қалыптастыруға ықпал етеді.