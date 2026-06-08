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1,8 млрд тг — в Жамбылской области запустили цифровую МТФ

    В области Улытау открыли первый цифровой ЦОН Smart Point

    Это инновационное пространство, призванного вывести получение государственных услуг на качественно новый уровень.

    8 июня 2026 10:30, Profit.kz
    Рубрики: Общество, Регионы

    Область Улытау стала первым регионом страны, где начал работу цифровой ЦОН Smart Point. Проект направлен на повышение цифровой грамотности населения, развитие культуры самостоятельного получения электронных услуг и формирование современной, удобной и технологичной среды взаимодействия граждан с государством. Открытие центра стало очередным подтверждением стремления региона быть в авангарде цифровых преобразований страны.

    С рабочим визитом новый центр посетили председатель правления Государственной корпорации «Правительство для граждан» Арман Шоканович Кенжегалиев, Аким области Улытау Дастан Адаевич Рыспеков, а также руководитель ГУ «Управление цифровых технологий области Улытау» Ермек Жазылханұлы.

    «Мы создаем не просто центры обслуживания населения нового поколения — мы формируем новую философию и культуру взаимодействия государства и граждан. Это открытый, современный и ориентированный на человека формат. При этом неизменным остается главный принцип нашей работы — доступность государственных услуг. В дальнейшем такие центры в формате Apple Store будут поэтапно внедряться по всей стране. По мере готовности инфраструктуры планируем запуск в Астане и Павлодаре», — отметил Арман Кенжегалиев.

    Smart Point представляет собой современное высокотехнологичное пространство, где граждане могут самостоятельно получать государственные услуги без участия операторов. Такой подход не только существенно сокращает время ожидания, но и открывает новые возможности для комфортного и эффективного взаимодействия с цифровыми сервисами государства.

    Центр включает несколько функциональных зон, каждая из которых создана с учетом потребностей современных пользователей.

    Экспресс-зона оснащена терминалами с возможностью самостоятельного получения государственных услуг, и, позволяющая оперативно отправлять документы через мессенджеры и другие цифровые каналы связи.

    Цифровая зона оборудована беспроводными зарядными станциями и высокоскоростными сканерами, благодаря которым посетители могут быстро оцифровывать необходимые документы и загружать их в государственные информационные системы.

    Экспертная зона предназначена для получения сложных государственных услуг при сопровождении специалистов.

    Особое внимание уделено зоне обучения цифровой грамотности, которая включает интерактивный экран и комфортное пространство для отдыха и обучения. Здесь жители смогут бесплатно совершенствовать свои цифровые навыки, осваивать новые электронные сервисы и уверенно пользоваться возможностями цифрового государства.

    «Сегодня Smart Point — это не просто новый формат обслуживания, а пространство, где технологии становятся ближе к людям, а государственные услуги — удобнее, доступнее и эффективнее. Реализация подобных проектов способствует повышению качества жизни граждан, повышению и укреплению цифровой культуры общества, а также созданию прочного фундамента для дальнейшего развития цифрового Казахстана», — считают в госкорпорации.

    Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.

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