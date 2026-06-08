В области Улытау открыли первый цифровой ЦОН Smart Point

Это инновационное пространство, призванного вывести получение государственных услуг на качественно новый уровень.

Область Улытау стала первым регионом страны, где начал работу цифровой ЦОН Smart Point. Проект направлен на повышение цифровой грамотности населения, развитие культуры самостоятельного получения электронных услуг и формирование современной, удобной и технологичной среды взаимодействия граждан с государством. Открытие центра стало очередным подтверждением стремления региона быть в авангарде цифровых преобразований страны.

С рабочим визитом новый центр посетили председатель правления Государственной корпорации «Правительство для граждан» Арман Шоканович Кенжегалиев, Аким области Улытау Дастан Адаевич Рыспеков, а также руководитель ГУ «Управление цифровых технологий области Улытау» Ермек Жазылханұлы.

«Мы создаем не просто центры обслуживания населения нового поколения — мы формируем новую философию и культуру взаимодействия государства и граждан. Это открытый, современный и ориентированный на человека формат. При этом неизменным остается главный принцип нашей работы — доступность государственных услуг. В дальнейшем такие центры в формате Apple Store будут поэтапно внедряться по всей стране. По мере готовности инфраструктуры планируем запуск в Астане и Павлодаре», — отметил Арман Кенжегалиев.

Smart Point представляет собой современное высокотехнологичное пространство, где граждане могут самостоятельно получать государственные услуги без участия операторов. Такой подход не только существенно сокращает время ожидания, но и открывает новые возможности для комфортного и эффективного взаимодействия с цифровыми сервисами государства.

Центр включает несколько функциональных зон, каждая из которых создана с учетом потребностей современных пользователей.

Экспресс-зона оснащена терминалами с возможностью самостоятельного получения государственных услуг, и, позволяющая оперативно отправлять документы через мессенджеры и другие цифровые каналы связи.

Цифровая зона оборудована беспроводными зарядными станциями и высокоскоростными сканерами, благодаря которым посетители могут быстро оцифровывать необходимые документы и загружать их в государственные информационные системы.

Экспертная зона предназначена для получения сложных государственных услуг при сопровождении специалистов.

Особое внимание уделено зоне обучения цифровой грамотности, которая включает интерактивный экран и комфортное пространство для отдыха и обучения. Здесь жители смогут бесплатно совершенствовать свои цифровые навыки, осваивать новые электронные сервисы и уверенно пользоваться возможностями цифрового государства.

«Сегодня Smart Point — это не просто новый формат обслуживания, а пространство, где технологии становятся ближе к людям, а государственные услуги — удобнее, доступнее и эффективнее. Реализация подобных проектов способствует повышению качества жизни граждан, повышению и укреплению цифровой культуры общества, а также созданию прочного фундамента для дальнейшего развития цифрового Казахстана», — считают в госкорпорации.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.