OpenAI и РК расширяют сотрудничество в области искусственного интеллекта и образования

Казахстан принял делегацию OpenAI — одной из ведущих мировых компаний в области искусственного интеллекта и разработчика ChatGPT.

В рамках подписанного меморандума о сотрудничестве между Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, Министерством науки и высшего образования РК и OpenAI реализуется ряд инициатив, направленных на развитие искусственного интеллекта в сфере образования.

В рамках партнерства Казахстан стал первой страной Центральной Азии, приступившей к масштабному внедрению специального для академического сообщества решения компании OpenAI ChatGPT Edu в образовательной среде. Сегодня 165 тысяч лицензий ChatGPT Edu предоставлены организациям образования, преподавателям, обучающимся и исследователям по всей стране.

Казахстан принял делегацию OpenAI — одной из ведущих мировых компаний в области искусственного интеллекта и разработчика ChatGPT. Со 2 по 5 июня представители компании провели серию встреч, экспертных сессий и практических воркшопов с участием государственных органов, университетов и представителей бизнеса. 2 июня на площадке Alem.ai в Астане состоялись исполнительные сессии, посвященные вопросам внедрения искусственного интеллекта в деятельность организаций, влиянию искусственного интеллекта на мировую экономику и трансформации образования в эпоху AI-агентов. 3 июня работа продолжилась в Алматы на базе Международной образовательной корпорации. Для руководителей университетов и научно-исследовательских институтов были организованы мастер-классы и практические сессии по применению искусственного интеллекта в образовательном процессе. Участникам представлены возможности решений Agents и Codex, а также реальные кейсы внедрения AI-инструментов в деятельность организаций образования. Кроме того, отдельное нетворкинговое мероприятие объединило представителей вузов, науки и бизнеса для обсуждения новых направлений сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.

Министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек провел встречу с представителями компании OpenAI во главе с Valerie Focke, представителем международного направления «Education for Countries» OpenAI. В ходе встречи стороны обсудили ход реализации проекта ChatGPT Edu в организациях высшего и послевузовского образования Казахстана, а также перспективы развития сотрудничества с Университетом искусственного интеллекта.

Для Казахстана это не просто визит международных экспертов. Это возможность напрямую обменяться опытом с одной из ведущих мировых AI-команд, обсудить глобальные тренды и определить новые направления сотрудничества в сфере образования, науки и инноваций.

Подобные инициативы будут способствовать дальнейшему развитию национальной экосистемы искусственного интеллекта, укреплению международного сотрудничества и подготовке нового поколения специалистов для цифровой экономики будущего.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.