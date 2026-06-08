КТЖ продолжает внедрение интеллектуальной системы управления поездами Trip Optimizer

Параллельно продолжается работа по цифровизации железнодорожной инфраструктуры.

По состоянию на конец мая на сети КТЖ установлено 393 комплекта интеллектуальной системы автоматизированного управления поездом Trip Optimizer из предусмотренных 425. Оснащение оставшихся локомотивов планируется завершить до конца июля текущего года в сервисных центрах Актобе, Макат, Сексеул и Аягоз.

Trip Optimizer представляет собой интеллектуальную систему автоматизированного управления поездом, работающую по принципу круиз-контроля. Система рассчитывает оптимальный режим ведения поезда с учетом профиля пути, массы состава, характеристик локомотива, действующих ограничений скорости и других эксплуатационных параметров. Это позволяет повысить топливную эффективность, обеспечить соблюдение установленного графика движения и оказать дополнительную поддержку локомотивным бригадам в процессе управления поездом. На сегодняшний день в промышленную эксплуатацию введено 48 из 65 запланированных участков обращения локомотивов с использованием системы Trip Optimizer.

Параллельно продолжается работа по цифровизации железнодорожной инфраструктуры. В рамках формирования цифровой карты маршрутов оцифровано 9 675 км пути из запланированных 10 000 км.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.