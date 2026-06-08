Маркетплейсы и зарубежные посылки: обзор новых правил

Весовой порог в 31 кг отменяется, беспошлинный лимит сохраняется для посылок не дороже 200 евро.

Во второй половине 2026 года в странах ЕАЭС вступят в силу новые правила для товаров, приобретаемых на иностранных маркетплейсах, таких как Temu, AliExpress, iHerb и других. Пилотный проект начался в 2023 году, его участниками выступили АО «Казпочта», ТОО «DHL International Kazakhstan» и другие поставщики товаров для физических лиц, передает Uchet.kz.

В КГД МФ РК заявляют, что к настоящему времени каких-либо сложностей в получении посылок физическими лицами не выявлено.

Если стоимость вашей покупки не превышает 200 евро, то ничего не меняется:

— пошлины и налоги платить не нужно;

— посылка будет доставляться так же, как и раньше;

— самостоятельно обращаться в таможенные органы не потребуется;

— декларацию за покупателя оформят операторы электронной торговли.

Товары, приобретаемые физическими лицами на иностранных маркетплейсах, будут отнесены к отдельной категории — «товары электронной торговли». Для них вводится новый вид таможенной декларации «декларация на товары электронной торговли», в которой можно заявить сведения о 999 товарах разных физических лиц. Подавать такую декларацию в таможенные органы за покупателей будут «операторы электронной торговли» — новый институт в сфере таможенного дела.

При этом весовой порог в 31 кг отменяется. Беспошлинный лимит сохраняется для посылок не дороже 200 евро.

Изменения коснулись дорогих покупок. Так, если стоимость товара превысит 200 евро, то будет взиматься таможенная пошлина — 5% от стоимости товара, а также НДС 16%.

Примеры расчета:

— 250 евро — пошлина 12,5 евро (около 7 тыс. тг) + НДС;

— 500 евро — пошлина 25 евро (около 14 тыс. тг) + НДС.

Для сравнения: в настоящее время к таким товарам применяется единый платеж в размере 15% (включая НДС) от суммы превышения беспошлинного порога.

Изменения не затрагивают товары, которые уже находятся на территории ЕАЭС и продаются через местные интернет-площадки, включая Wildberries, Ozon и Kaspi.kz.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.