Летняя Kaspi Жұма пройдет 18, 19, 20 и 21 июня

Планируете покупки на лето, ремонт, дачу, спорт или отдых? Пришло время выгодных покупок!

С 18 по 21 июня в Kaspi Магазине покупателей ждут скидки до 50%, повышенные бонусы, рассрочка и миллионы товаров по выгодным ценам. Бассейны, велосипеды, дачная мебель, товары для строительства и ремонта, одежда, обувь, бытовая техника, смартфоны, путевки за границу и туры по Казахстану — всё это можно будет купить в летнюю Kaspi Жұма. В акции примут участие популярные казахстанские и мировые бренды: Adidas, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Pandora, L’Occitane, Sulpak, Technodom, «Мечта», «Комфорт», Intertop и многие другие.

Миссия Kaspi.kz — создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам.

Сервисами Kaspi.kz пользуются более 25 миллионов клиентов и 900 тысяч партнёров в Казахстане и Турции. В Казахстане суперприложение Kaspi.kz объединяет платежи, электронную коммерцию, онлайн-супермаркет, финтех, путешествия, объявления, госуслуги и другие ежедневные сервисе. В Турции Kaspi.kz владеет владеет Hepsiburada — одной из ведущих платформ электронной коммерции страны.