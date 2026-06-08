Военнослужащие осваивают ИИ, кибербезопасность и управление беспилотниками

Министерство обороны РК проводит системную работу по модернизации Вооруженных сил, развитию отечественных оборонных технологий и формированию современной цифровой армии.

Сегодня цифровые технологии являются не только инструментом автоматизации, но и важным механизмом обеспечения национальной безопасности, повышения эффективности управления войсками, совершенствования подготовки кадров и укрепления обороноспособности страны. Об этом рассказал заместитель министра обороны РК Дархан Ахмедиев.

Одной из ключевых инициатив является проект SARBAZ+, направленный на развитие человеческого капитала, поддержку отечественных технологических решений, внедрение искусственного интеллекта и беспилотных технологий, а также формирование инновационной экосистемы в сфере обороны и безопасности. В рамках проекта специалисты проходят подготовку в области связи и телекоммуникаций, беспилотных авиационных систем, цифровых технологий и искусственного интеллекта. По специальности «Оператор БПЛА» совместно с отечественными компаниями создается дронная площадка, где военнослужащие осваивают сборку беспилотников, их эксплуатацию и основы инженерного программирования.

Для участников проекта также развивается современная образовательная и спортивная инфраструктура. В их распоряжении находятся обновленное футбольное поле, площадки для баскетбола, workout-тренировок, современный спортивный зал с профессиональными тренерами, а также цифровые учебные классы и технические лаборатории.

«В полку связи установлены камеры видеонаблюдения. Внедряются аналитические процессы с использованием искусственного интеллекта. В рамках проекта был создан специальный сайт, через который поступило более 270 заявок. По итогам отбора участие в программе получили 90 человек», — сообщил Дархан Ахмедиев.

Кроме того, каждый военнослужащий может пройти обучение по направлениям кибербезопасности и IT в рамках программы Tech Orda.