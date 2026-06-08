Новые цифровые решения упростили работу военнослужащих

В целях развития национальной экосистемы оборонных технологий министерство обороны активно развивает направление Defence Tech.

Сегодня Defence Tech рассматривается как стратегическая площадка для развития отечественных инноваций. Об этом сообщил заместитель министра обороны РК Дархан Ахмедиев. Основными направлениями являются беспилотные технологии, роботизированные системы, технологии искусственного интеллекта и кибербезопасности.

В рамках этого направления функционирует офис Defence Tech, обеспечивающий взаимодействие между государством, IT-компаниями, инженерным сообществом, научными организациями, техническими вузами, стартапами и молодыми разработчиками.

Также Дархан Ахмедиев сообщил о проведении чемпионата SHAIQAS 2026. Регистрация участников продлится с 1 по 15 июня.

«Участники будут собирать и запускать дроны, проводить разведку, передавать координаты. Кроме того, они смогут продемонстрировать свои навыки в создании роботов и соревнованиях по кибербезопасности. На заключительном этапе инженеры примут участие в тактических состязаниях, включающих стрельбу, а также выполнение задач, связанных со спортом и медициной. Призовой фонд составляет 10 млн тенге. Финал чемпионата пройдет в августе», — сказал спикер.

Министерство обороны уделяет особое внимание внедрению технологий искусственного интеллекта. В рамках цифровизации запущена единая цифровая платформа взаимодействия граждан с армией — портал Myarmy.kz.

Кроме того, продолжается развитие цифровых решений, направленных на совершенствование взаимодействия с гражданами и повышение эффективности управления. Среди них — информационный сервис ARMIA.KZ, военный бот-психолог «AI-Сұлу», чат-бот для навигации по внутренним нормативным документам, интеллектуальный помощник, аналогичный GPT.

Также реализуется сервис «Әскери e-Gov» — единый цифровой личный кабинет военнослужащего, обеспечивающий онлайн-доступ к данным о прохождении службы, контрактах, льготах, отпусках и командировках. Сервис повышает прозрачность кадровых процессов, обеспечивает доступность информации и сокращает необходимость личного обращения в подразделения для получения необходимых сведений.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.