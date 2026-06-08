Базу данных на 16 млн казахстанцев нашли у коллекторов

В области Жетісу пресечена деятельность коллекторского агентства, незаконно использовавшего персональные данные граждан.

Сотрудниками Управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции области Жетісу во взаимодействии с сотрудниками прокуратуры и ДКНБ области пресечена противоправная деятельность коллекторского агентства, связанная с незаконным использованием персональных данных граждан РК. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на территории города Талдыкорган установлено, что сотрудники одного из коллекторских агентств незаконно использовали специализированную информационную систему, содержащую персональные данные граждан страны. База данных позволяла осуществлять поиск сведений по фамилии, имени, отчеству, ИИН и номеру мобильного телефона.

В рамках расследования задержано трое лиц, причастных к организации и использованию указанной базы данных. По местам их проживания и работы проведены санкционированные обыски. В результате изъято значительное количество компьютерной техники и мобильных устройств, которые могли использоваться для хранения, обработки и распространения персональных данных. Также для проведения проверочных мероприятий в органы внутренних дел доставлено несколько человек.

По факту неправомерного завладения информацией возбуждено уголовное дело. Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации действий фигурантов по факту хищения информации. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также источник получения и каналы распространения конфиденциальной информации.

Полиция напоминает, что незаконный сбор, хранение, распространение и использование персональных данных граждан влечет ответственность, предусмотренную законодательством РК.

Напомним — 20 ноября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Security Day, посвященная информационной безопасности для бизнеса.