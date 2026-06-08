«Умный» переход с Face ID начал следить за пешеходами в Караганде

На улице Войнов-Интернационалистов, у входа в Центральный парк, заработал инновационный аппаратно-программный комплекс «Умный пешеходный переход».

Как сообщили в Департаменте полиции Карагандинской области, этот высокотехнологичный страж дорожного движения, установленный с обеих сторон проезжей части, призван кардинально изменить культуру поведения пешеходов, делая их путь безопаснее. Система не только фиксирует факты нарушения правил дорожного движения (а именно — переход дороги на запрещающий сигнал светофора), но и обладает уникальной функцией распознавания лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел.

«Основная цель внедрения комплекса — сохранение жизни и здоровья наших граждан. Обеспечение безопасности на пешеходных переходах является абсолютным приоритетом, — подчеркнул заместитель начальника Департамента полиции Карагандинской области Жаскайрат Каиров.- К сожалению, зачастую виновниками ДТП становятся сами пешеходы, которые сознательно игнорируют правила, перебегая дорогу в неположенных местах или на красный свет. Таких нарушений зафиксировано более десяти тысяч».

Спикер озвучил преимущества «Умного пешеходного перехода». Комплекс призван значительно повысить уровень безопасности на самых оживленных участках, минимизировать риск дорожно-транспортных происшествий и, как следствие, спасти жизни. В момент фиксации нарушения система распознает нарушителя, передавая его данные в систему, доступную на планшете или компьютере стационарного поста, расположенного у входа в парк. После получения информации об инциденте сотрудник полиции незамедлительно останавливает нарушителя. На основании полученных данных составляется протокол об административном правонарушении. Согласно статье 615 Кодекса об административных правонарушениях РК, за переход дороги на запрещающий сигнал светофора предусмотрен штраф в размере 8 650 тенге, а при повторном нарушении сумма возрастает до 43 250 тенге.

Сейчас комплекс функционирует в пилотном режиме. После завершения всех пуско-наладочных работ он будет запущен полномасштабно. В связи с этим всем участникам дорожного движения настоятельно рекомендуется неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.