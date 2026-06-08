В Алматы начнут фиксировать автомобили при въезде в зону с низким уровнем выбросов

Новая система является частью пилотного проекта по внедрению цифровой инфраструктуры учета транспортных потоков.

Водители, зарегистрированные в приложении «Парковки Алматы», начнут получать push-уведомления при въезде в зону с низким уровнем выбросов (LEZ). Новая система информирования является частью технического пилотного проекта по внедрению цифровой инфраструктуры учета транспортных потоков, который функционирует с 28 апреля. Об этом сообщили в КГП на ПХВ «Алматы паркинг».

Сообщения будут направляться владельцам транспортных средств, зафиксированных системой при въезде в зону. В тексте уведомления будут указаны дата въезда в зону LEZ, ссылка на сайт Almaty-parking.kz и контактный номер. Пилотный проект реализуется в квадрате улиц: южнее ул. Богенбай батыра, севернее пр. Абая, восточнее ул. Желтоксан и западнее пр. Достык.

На текущем этапе никаких ограничений движения, штрафов или платы за проезд для водителей не предусмотрено. Основная задача пилота — протестировать работу технологической платформы и оценить готовность городской инфраструктуры. Главная цель пилотного периода — контроль процесса разработки специализированного программного обеспечения, включая комплексную систему учета транспорта и модуль аналитики данных о транспортных потоках, въезжающих в зону LEZ.

Технический пилотный период продлится до 31 декабря текущего года. На протяжении всего этого времени движение на указанных участках будет осуществляться в привычном штатном режиме.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.