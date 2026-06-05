Оқу-ағарту министрі OpenAI компаниясымен білім беруде жасанды интеллектті дамыту мәселелерін талқылады
Келіссөздерге Education for Countries халықаралық бағытының жетекшісі Валери Фокке және білім беру жобалары мен жасанды интеллектке негізделген шешімдерді енгізуге жауапты OpenAI сарапшылары қатысты.
Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова OpenAI компаниясының делегациясымен орта білім беру жүйесіне жасанды интеллект технологияларын енгізу мәселелеріне арналған жұмыс кездесуін өткізді. Тараптар жасанды интеллект құралдарын білім беру процесінде қолдану мүмкіндіктерін, педагогтер мен оқушылардың цифрлық құзыреттерін дамыту, сондай-ақ цифрлық трансформация жағдайында мұғалімдерді жұмысқа даярлау мәселелерін талқылады.
Білім беруде жасанды интеллектті қолданудың халықаралық тәжірибесіне, оның ішінде оқыту процесіне заманауи цифрлық технологияларды белсенді енгізіп отырған елдердің озық тәжірибелеріне ерекше назар аударылды.
Жұлдыз Сүлейменова Оқу-ағарту министрлігінің білім сапасын арттыруға және білім алушылардың цифрлық дағдыларын дамытуға бағытталған озық шешімдерді зерделеуге әрі енгізуге мүдделі екенін атап өтті.
Кездесу Оқу-ағарту министрлігінің заманауи білім беру технологияларын дамыту және білім беру жүйесін цифрлық дәуір сын-қатерлеріне даярлау жөніндегі жұмысы аясында өтті.