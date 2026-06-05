Министр просвещения обсудила с OpenAI развитие ИИ в образовании

В переговорах приняли участие руководитель международного направления Education for Countries Валери Фокке и эксперты OpenAI, отвечающие за образовательные проекты и внедрение решений на основе искусственного интеллекта.

Министр просвещения Жулдыз Сулейменова провела рабочую встречу с делегацией компании OpenAI, посвященную вопросам внедрения технологий искусственного интеллекта в систему среднего образования. Стороны обсудили возможности применения инструментов искусственного интеллекта в образовательном процессе, развитие цифровых компетенций педагогов и учащихся, а также вопросы подготовки учителей к работе в условиях цифровой трансформации.

Отдельное внимание было уделено международному опыту использования искусственного интеллекта в образовании, включая лучшие практики стран, активно внедряющих современные цифровые технологии в обучение.

Жулдыз Сулейменова отметила заинтересованность Министерства просвещения в изучении и внедрении передовых решений, направленных на повышение качества образования и развитие цифровых навыков обучающихся.

Встреча прошла в рамках работы Министерства просвещения по развитию современных образовательных технологий и подготовке системы образования к вызовам цифровой эпохи.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.