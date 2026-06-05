Казахстан вошел в ТОП-30 стран с высоким уровнем использования ИИ

В рамках визита делегации OpenAI в Казахстан состоялась встреча с заместителем премьер-министра — министром искусственного интеллекта и цифрового развития Жасланом Мадиевым.

Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере искусственного интеллекта, реализацию совместных образовательных инициатив, внедрение инструментов ChatGPT Edu, а также дальнейшие направления партнерства, направленные на развитие практических навыков использования ИИ среди студентов, преподавателей и специалистов. В ходе встречи представители OpenAI представили аналитические данные об использовании ChatGPT в Казахстане.

Страна вошла в число государств с высоким уровнем внедрения искусственного интеллекта и значительно опережает другие страны Центральной Азии: для сравнения, Кыргызстан занимает 52-е место глобального рейтинга, Узбекистан занимает 58-е место в мировом рейтинге по использованию потребительской версии ChatGPT на душу населения. Эти результаты подтверждают, что казахстанское общество в высшей степени готово к практическому применению передовых ИИ-инструментов.

«Наши системные инициативы по развитию искусственного интеллекта опираются на готовность самого общества. Результаты исследования отражают не только интерес к новым технологиям, но и развитие устойчивых практических навыков использования искусственного интеллекта. Граждане уже сейчас активно интегрируют искусственный интеллект в свою повседневную жизнь для обучения, выполнения рабочих задач, поиска информации и создания контента. Такой высокий уровень внедрения создает необходимый фундамент для интеграции ИИ в образование, бизнес и государственное управление, а также укрепления позиций Казахстана как одного из технологических лидеров региона», — отметил заместитель Премьер-министра — Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

По словам Руководителя международного направления в сфере образования OpenAI Валери ФОККЕ: «Казахстан уже является одной из стран, активно внедряющих искусственный интеллект: уровень использования ChatGPT здесь высок по международным меркам, молодежь является активным пользователем ИИ, а использование технологий в целом равномерно распределено среди мужчин и женщин. Следующий шаг — помочь людям получать еще больше пользы от искусственного интеллекта. Именно поэтому мы сотрудничаем с Казахстаном в реализации образовательных инициатив, сочетая ответственные ИИ-инструменты с подготовкой педагогов, локальным внедрением и анализом результатов, чтобы доступ к технологиям превращался в реальные возможности для студентов, преподавателей и будущих специалистов».

Аналитика использования ИИ-инструментов в Казахстане на основе данных Open AI:

— Чаще всего казахстанцы используют нейросеть для получения практических руководств, написания и редактирования текстов, а также поиска информации.

— Более 42% сообщений формулируются как вопросы или запросы на предоставление информации. Около 32% направлены на выполнение определенной задачи, а 26% касаются самовыражения.

— Основным драйвером внедрения выступает молодежь. Возрастная группа от 18 до 24 лет генерирует 36,2% сообщений, а от 25 до 34 лет — 35,8%. В совокупности пользователи от 18 до 34 лет отправляют 72% всех запросов. При этом молодые люди чаще используют ИИ для работы с текстами и мультимедиа, а пользователи 25 — 34 лет — для технической помощи.

— Распределение между пользователями с именами, обычно ассоциирующимися с мужчинами и женщинами, оказалось практически равным.

Визит OpenAI проходит в рамках национального проекта по внедрению искусственного интеллекта в образование Казахстана. По условиям инициативы, 165 тысяч педагогов получают доступ к ChatGPT Edu — версии ChatGPT, разработанной специально для образовательных организаций.

Технологическим партнером проекта выступает IT-холдинг Bilim Group. Компания занимается интеграцией решений OpenAI в систему образования и участвует в разработке методических практик по использованию искусственного интеллекта в школах, колледжах и вузах страны. Визит OpenAI в Казахстан организовала команда входящего в экосистему Bilim Group проекта — Bilim UpSkill.

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.