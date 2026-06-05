Президент Кипра Никос Христодулидис посетил Международный центр alem.ai

Гостям были представлены стратегические приоритеты Казахстана в развитии искусственного интеллекта и цифровизации.

Президент Республики Кипр Никос Христодулидис в рамках своего официального визита в Казахстан посетил новый Международный центр искусственного интеллекта alem.ai, который стал главной площадкой для демонстрации технологического потенциала РК.

Гостям были представлены стратегические приоритеты Казахстана в развитии искусственного интеллекта и цифровизации. Центр, обеспечивающий полный цикл от взращивания талантов до внедрения ИИ-решений в реальный сектор экономики, ознакомил делегацию с системой Astana Smart City — комплексной AI-платформой управления городской инфраструктурой, реализуемой компанией Presight совместно с акиматом Астаны. Этот проект наглядно продемонстрировал европейским гостям, как интеграция больших данных и технологий искусственного интеллекта позволяет в режиме реального времени повышать эффективность городских служб и качество жизни в столице. Особое внимание Президента Кипра было уделено практическим сценариям применения ИИ: от обеспечения общественной безопасности до интеллектуальной оптимизации транспортных потоков.

Отметим, визит подчеркнул стремление обеих стран к укреплению сотрудничества в высокотехнологичных отраслях, и в рамках встречи Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева и Президента Республики Кипр Никоса Христодулидиса, в присутствии глав государств состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан и Подминистерством исследований, инноваций и цифровой политики Республики Кипр. Документ заложил основу для совместных инициатив в области ИКТ, электронного правительства, космической деятельности, кибербезопасности и искусственного интеллекта.

Сегодня Международный центр alem.ai уверенно утверждается в статусе ключевого хаба притяжения ІТ-талантов и вызывает интерес технологических лидеров и первых лиц зарубежных государств, становясь главным международным подиумом для демонстрации цифровых достижений Казахстана. Площадка центра объединяет в себе презентации амбициозных технологических инициатив и выступает центральным звеном инновационной экосистемы страны.