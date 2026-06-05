Жамбыл облысында құны 1,8 млрд теңге болатын цифрлық сүт-тауарлы фермасы іске қосылды
Инвестициялық жобаның жалпы құны 1,8 млрд теңге.
Жамбыл облысында ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативі «AzNur Agro»-ның заманауи сүт-тауарлы фермасы пайдалануға берілді. Жобаның жүзеге асырылуы өңірдегі сүтті мал шаруашылығын дамыту және елдің азық-түлік қауіпсіздігі деңгейін арттыру бағытындағы маңызды қадам деуге болады, деп хабарлайды ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі.
Жаңа кешеннің өндірістік қуаты жылына 3,6 мың тонна сүтке межеленген. Өнімнің негізгі бөлігі жергілікті қайта өңдеу кәсіпорындарын сапалы шикізатпен қамтамасыз етуге бағытталады.
Ферма өндірістік процестерді басқарудың заманауи цифрлық технологияларымен жабдықталуда. Жақын уақытта кәсіпорында бір мезетте 16 ірі қара малға қызмет көрсетуге арналған Германияда жасалған «карусель» типті жоғары технологиялы сауу қондырғысын іске қосу жоспарланған. Қондырғылар жеткізілген және іске қосуға дайындық үстінде.
Жоғары өнімді табын қалыптастыру үшін фермаға Ресейден голштин тұқымды 338 асыл тұқымды ірі қара мал әкелінді. Өндірісті одан әрі кеңейту аясында осы жылдың күзінде қосымша 70 бас асыл тұқымды мал импорттау жоспарланып отыр.
Жобаның іске асырылуы өңірде шикі сүт өндірісін ұлғайтуға, импорттық өнімге тәуелділікті азайтуға және қайта өңдеу кәсіпорындарын отандық шикізатпен тұрақты қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Кәсіпорында 20 тұрақты және 10 уақытша жұмыс орны ашылған.