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1,8 млрд тг — в Жамбылской области запустили цифровую МТФ

    В Жамбылской области запустили цифровую МТФ стоимостью 1,8 млрд тенге

    Реализация проекта стала очередным шагом в развитии молочного животноводства региона и повышении уровня продовольственной безопасности страны.

    5 июня 2026 14:00, Profit.kz
    Рубрики: Регионы

    В Жамбылской области введена в эксплуатацию современная молочно-товарная ферма сельскохозяйственного производственного кооператива «AzNur Agro».

    Общая стоимость инвестиционного проекта составила 1,8 млрд тенге. Производственная мощность нового комплекса достигает 3,6 тыс. тонн молока в год. Основной объем продукции будет направлен на обеспечение местных перерабатывающих предприятий качественным сырьем.

    Ферма оснащается современными цифровыми технологиями управления производственными процессами. В ближайшее время на предприятии планируется запуск высокотехнологичной доильной установки немецкого производства типа «карусель», рассчитанной на одновременное обслуживание 16 голов КРС. Оборудование уже доставлено и готовится к вводу в эксплуатацию.

    Для формирования высокопродуктивного стада на ферму завезено 338 голов племенного КРС голштинской породы из Российской Федерации. В рамках дальнейшего расширения производства осенью текущего года планируется дополнительный импорт 70 голов племенного скота.

    Реализация проекта позволит увеличить объемы производства сырого молока в регионе, снизить зависимость от импортной продукции и обеспечить стабильное снабжение перерабатывающих предприятий отечественным сырьем. На предприятии создано 20 постоянных и 10 временных рабочих мест.

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