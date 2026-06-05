В Жамбылской области запустили цифровую МТФ стоимостью 1,8 млрд тенге

Реализация проекта стала очередным шагом в развитии молочного животноводства региона и повышении уровня продовольственной безопасности страны.

В Жамбылской области введена в эксплуатацию современная молочно-товарная ферма сельскохозяйственного производственного кооператива «AzNur Agro».

Общая стоимость инвестиционного проекта составила 1,8 млрд тенге. Производственная мощность нового комплекса достигает 3,6 тыс. тонн молока в год. Основной объем продукции будет направлен на обеспечение местных перерабатывающих предприятий качественным сырьем.

Ферма оснащается современными цифровыми технологиями управления производственными процессами. В ближайшее время на предприятии планируется запуск высокотехнологичной доильной установки немецкого производства типа «карусель», рассчитанной на одновременное обслуживание 16 голов КРС. Оборудование уже доставлено и готовится к вводу в эксплуатацию.

Для формирования высокопродуктивного стада на ферму завезено 338 голов племенного КРС голштинской породы из Российской Федерации. В рамках дальнейшего расширения производства осенью текущего года планируется дополнительный импорт 70 голов племенного скота.

Реализация проекта позволит увеличить объемы производства сырого молока в регионе, снизить зависимость от импортной продукции и обеспечить стабильное снабжение перерабатывающих предприятий отечественным сырьем. На предприятии создано 20 постоянных и 10 временных рабочих мест.