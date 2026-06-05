В Казахстане запускают новые проекты по развитию культуры чтения

Особое внимание уделяется цифровизации отрасли.

16 мая Глава государства подписал Указ «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации», направленный на развитие человеческого капитала, укрепление интеллектуального потенциала общества и формирование читающей, образованной и конкурентоспособной нации. Во исполнение поручений Президента Министерство культуры и информации приступило к реализации комплекса инициатив, направленных на популяризацию чтения.

Одной из ключевых инициатив станет республиканский проект «10 читателей года», старт которого запланирован на сентябрь 2026 года. Его цель — повысить престиж чтения и популяризировать образ читающего человека. Ежегодно будут определяться самые активные читатели страны в различных возрастных категориях, а также лучшие региональные практики по продвижению книги и чтения.

Кроме того, планируется учреждение Национальной премии за достижения в развитии культуры чтения. Награда станет формой общественного признания для библиотекарей, педагогов, журналистов, издателей, авторов, общественных деятелей и представителей креативных индустрий, внесших значительный вклад в популяризацию книги и чтения.

Особое внимание уделяется цифровизации отрасли. По поручению Главы государства Министерство приступило к работе по созданию Национальной цифровой библиотечной платформы. Она объединит электронные каталоги, цифровые коллекции, образовательные ресурсы и современные сервисы для пользователей. Благодаря платформе граждане смогут получать доступ к отечественной литературе, научным изданиям, редким книгам и архивным материалам независимо от места проживания.

За последние пять лет совокупное количество просмотров книг в электронном формате составило более 9 миллионов.

Также продолжается модернизация библиотек нового поколения. Только в 2025 году в Казахстане открыто три новые библиотеки, модернизировано 36 городских и сельских библиотек. В этом году планируется модернизация еще 30 объектов.