Назойливый автодозвон, наконец, отменяют

Операторы заметили, что абоненты негативно воспринимают автоматические дозвоны после пропущенных вызовов.

Два мобильных оператора — Kcell и Beeline — объявили о прекращении работы сервиса автодозвона для своих абонентов. А вот в Tele2/Altel не смогли дать конкретной информации о дальнейшей судьбе аналогичной услуги, передает Globalnews.kz.

С 30 июня функция «Микрозвонок» будет отключена для пользователей Kcell и Activ. До указанной даты услуга продолжит работать в обычном режиме. В компании объяснили решение изменением привычек абонентов: сегодня большинство пользователей предпочитают мессенджеры, голосовые сообщения и другие цифровые способы связи, поэтому востребованность сервиса заметно снизилась.

С 1 июля аналогичная услуга Beep Call перестанет работать на всех номерах Beeline. В компании отметили, что многие абоненты негативно воспринимают автоматические «дозвоны» после пропущенных вызовов, считая их навязчивыми и отвлекающими.

К слову, в МИИЦР ранее сообщили, что в правила предоставления услуг связи внесут поправки для запрета автодозвонов, а абоненты будут получать уведомления о пропущенных звонках посредством коротких текстовых сообщений. Произошло это после обращения депутата Асхата Аймагамбетова.

Напомним — 21 мая 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Telecom Day, посвященная новейшим технологиям построения цифровых сетей в Казахстане.