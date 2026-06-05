Нацбанк запустил интерактивный инструмент анализа деловой активности

ИДА является одним из ключевых оперативных индикаторов, отражающих текущие тенденции в экономике и динамику по основным 5 секторам.

Национальный Банк усовершенствовал формат представления ежемесячных данных по Индексу деловой активности (ИДА) и Индексу бизнес-климата (ИБК) в целях повышения доступности аналитической информации и расширения возможностей ее использования.

Индекс деловой активности является одним из ключевых оперативных индикаторов состояния экономики, отражающим текущие тенденции в экономике и отдельных секторах. Индекс рассчитывается на основе ежемесячных опросов более 550 предприятий реального сектора экономики и позволяет своевременно оценивать изменения деловой конъюнктуры, экономической активности и ожиданий бизнеса. Результаты опросов используются для мониторинга текущей экономической ситуации и формирования аналитических оценок с конца 2016 года по 5 секторам: производство, услуги, строительство, горнодобывающая промышленность и торговля.

Новый интерактивный инструмент визуализации, разработанный на платформе Qlik Sense, значительно расширяет аналитические возможности представляемых данных. Пользователи теперь могут формировать пользовательские выборки данных, применять различные комбинации фильтров, строить диаграммы по интересующим сегментам и анализировать показатели за любой период наблюдений. Имеется также возможность рассматривать результаты не только в разрезе секторов экономики, но и по размеру предприятий — крупных, средних и малых. Это позволяет более детально изучать динамику деловой активности и настроений бизнеса по отдельным группам респондентов.

Инструмент позволяет также выгружать временные ряды в формате Excel в соответствии с выбранными параметрами.