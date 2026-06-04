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На 2,5% снизилась регистрация интернет-мошенничеств

    В Минфине отрицают утечку данных казахстанских предпринимателей

    Вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах мажилиса прокомментировал вопрос о том, что некоторых бизнесменов в Казахстане начали атаковать мошенники.

    4 июня 2026 13:30, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Безопасность, Общество

    Журналисты отметили, что в такую ситуацию попали предприниматели, которые недавно перешли на общеустановленный режим, передает Zakon.kz.

    «Наши данные не утекают, я официально об этом заявляю. У нас есть свои службы по информбезопасности. Есть отдельный центр информационной безопасности. Какого-либо вмешательства, либо доступа к нашим данным нет. И во-вторых, даже есть условно, наши данные, если кому-то могут попасть, они не будут читабельными, то есть они несколькими кодами зашифрованы. Поэтому утечки информации нет», — заявил Ержан Биржанов.

    По его словам, от мошенников сейчас никто не застрахован. Вице-министр также исключает массовый характер проблемы.

    «Это, наверное, несколько случаев, и говорить, что там масштабные есть по стране, это не соответствует действительности. Это, скорее всего, какие-то единичные случаи», — резюмировал спикер.

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