Оплата налом или через QR: как меняются привычки казахстанцев

Еще 10 лет назад через банкоматы проходило более 85% карточного оборота в Казахстане, сегодня же на снятие наличных приходится лишь 12,1%.

По данным Нацбанка РК, за январь–апрель 2026 года держатели карт казахстанских эмитентов сняли наличными 8,1 трлн тенге. Это на 3,5% меньше, чем годом ранее, когда показатель достигал 8,4 трлн тенге. На первый взгляд снижение выглядит не слишком заметным. Однако, как отмечают аналитики, граждане страны стали реже снимать деньги впервые за 5 лет. Более того, за всю историю наблюдений такое произошло лишь второй раз, передает Zakon.kz.

Предыдущий спад был зафиксирован в 2020 году во время пандемии COVID-19, когда ограничения затронули практически все сферы жизни. Сегодня ситуация совсем иная. Экономика работает в обычном режиме, потребительская активность сохраняется, а объем безналичных платежей за тот же период вырос еще на 4,4%.

В январе–апреле 2016 года через банкоматы и кассы банков было снято 2,6 трлн тенге. На снятие наличных приходилось 85,3% всего карточного оборота. Сегодня этот показатель сократился до 12,1% — самого низкого уровня за всю историю наблюдений.

Основной объем операций по снятию наличных по-прежнему проходит через международные платежные системы. За январь–апрель текущего года через них было обналичено 5,6 трлн тенге против 6,1 трлн тенге годом ранее. При этом растет доля отечественных решений: за первые 4 месяца текущего года через локальные платежные системы казахстанцы сняли 2,5 трлн тенге против 2,2 трлн тенге годом ранее. Рост составил 9,7%. Если в январе–апреле 2020 года через локальные системы было выдано всего 65,4 млрд тенге, то сейчас речь идет уже о 2,5 трлн тенге.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.