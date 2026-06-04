Как казахстанцам возвращать товары с Temu и Pinduoduo после принятия нового закона?

Депутаты мажилиса рассмотрели проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс «О таможенном регулировании в Республике Казахстан», приняв его в первом чтении.

Казахстанцы, которые купили на зарубежных маркетплейсах товары стоимостью более 200 евро, могут вернуть эту сумму, как и уплаченную таможенную пошлину, если товар оказался с дефектом. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Азамат Амрин. С вопросом о том, как можно вернуть товар и таможенную пошлину, на заседании мажилиса к нему обратился депутат Бауржан Смагулов, передает Курсив.

«При заказе через оператора электронной торговли товара на сумму более 200 евро физическое лицо оплачивает таможенную пошлину. Но иногда имеется вероятность того, что товар окажется некачественным и с дефектами, и нужно будет вернуть его продавцу. Скажите, пожалуйста, в связи с введением оператора какой будет порядок возврата товара?» — спросил депутат. Также он поинтересовался у Амрина, предусмотрена ли ответственность оператора электронной торговли («Казпочты» и DHL) как посредника между продавцом и покупателем, а также будет ли казахстанцу возмещена сумма уплаченной им таможенной пошлины.

«Действительно, качество товара не всегда может соответствовать стандартам, и оператор электронной торговли несет ответственность за возврат и сохранность товара, если это предусмотрено самой торговой площадкой — правилами торговой площадки. То есть оператор просто доставщик, а товар продается сам по себе на площадке, и это зависит от самих условий покупки. То есть, возможность возврата оговаривается на сайте торговой площадки», — ответил Амрин.

Физическое лицо имеет право и возможность возврата такого товара до 15 числа месяца, следующего за месяцем покупки.

«Эта норма всегда была и есть. Также возврат уплаченной суммы, не только возврат уплаченных таможенных сумм, но при необходимости и самой стоимости товара осуществляется уже в общеустановленном порядке», — пояснил Амрин.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.