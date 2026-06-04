Искусственный интеллект становится частью системы высшего образования РК

На семинаре CHATGPT EDU OpenAI собрались представители казахстанских вузов.

3 июня на базе Международной образовательной корпорации состоялся семинар CHATGPT EDU OpenAI, посвященный вопросам внедрения технологий искусственного интеллекта и цифровой трансформации системы высшего образования Казахстана. Мероприятие объединило представителей 98 вузов Казахстана, специалистов в сфере образования, цифровых технологий, а также экспертов по AI-трансформации и современным образовательным решениям. Семинар стал одной из крупнейших профессиональных площадок по обсуждению применения искусственного интеллекта в академической среде и развитию цифровой экосистемы университетов.

В центре обсуждения находились вопросы внедрения платформы ChatGPT EDU в образовательный процесс, трансформации университетской среды, развития цифровых компетенций, а также практического использования AI для студентов, преподавателей и административных процессов вузов.

Международная практика показывает, что использование AI позволяет преподавателям значительно сократить время на рутинные задачи, улучшить качество учебных материалов, эффективнее анализировать успеваемость студентов и совершенствовать систему обратной связи.

Особое внимание было уделено возможностям ChatGPT EDU как инструмента для персонализации обучения, автоматизации процессов, поддержки преподавателей в подготовке материалов, а также повышения эффективности научной, исследовательской и административной деятельности университетов.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.