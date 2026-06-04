Қазақстандық оқушылар АҚШ-та өткен халықаралық робототехника турнирлерінде ірі жеңістерге қол жеткізді
Қазақстандық оқушылар FIRST Tech Challenge бағдарламасы аясында өткен бірден екі беделді халықаралық робототехника турнирінде сәтті өнер көрсетіп, жоғары марапаттарға ие болды және отандық командалардың дайындық деңгейінің жоғары екенін дәлелдеді.
Қазақстандық оқушылар FIRST Tech Challenge бағдарламасы аясында өткен бірден екі беделді халықаралық робототехника турнирінде сәтті өнер көрсетіп, жоғары марапаттарға ие болды және отандық командалардың дайындық деңгейінің жоғары екенін дәлелдеді.
Калифорния штатының Лонг-Бич қаласында Western Edge Premier Event 2026 турнирі өтті. Жарысқа әлемнің 11-ден астам елінен келген 88 үздік команда қатысты. Турнир жас инженерлерді, бағдарламашыларды және құрастырушыларды біріктіріп, олар роботтарды жобалау, автономды бағдарламалау, командалық жұмыс және күрделі техникалық міндеттерді шешу бойынша өз шеберліктерін көрсетті.
Қазақстан намысын Алматы қаласының PHOBOS, Qazaq Style және UlyDala командалары, сондай-ақ Ақтөбе қаласының GAMBIT командасы қорғады.
Ең жоғары нәтижеге PHOBOS командасы қол жеткізді. Оқушылар турнирдің ең беделді марапаттарының бірі Inspire Award сыйлығын иеленіп, Sea Division Winning Alliance Captain атағына ие болды. Кейін чемпиондық альянсты бастап, Western Edge Premier Event 2026 турнирінің абсолютті жеңімпазы атанды. Команда жарыс барысында матчтарда да, сарапшылар бағалауында да тұрақты жоғары нәтиже көрсетіп, инженерлік шешімдерінің сапасы мен дайындық деңгейімен төрешілердің жоғары бағасына ие болды.
GAMBIT командасы инженерлік шешімдері мен техникалық құжаттамасының жоғары деңгейі үшін Think Award 2nd Place марапатына ие болды. UlyDala командасы плей-офф кезеңіне жолдама алды, ал Qazaq Style командасы бағдарламалау мен инженерлік әзірлемелер бойынша жоғары нәтиже көрсетті. Қатысушылар өздерінің техникалық жобаларын таныстырып, роботтарды әзірлеу тәжірибесімен бөлісті және өзге елдердің командаларымен тәжірибе алмасты.
Тағы бір ірі жетістікке Шымкент қаласы Абай ауданының Зияткерлік мектебінің Atomic Heart командасы қол жеткізді.
Кентукки штатының Лексингтон қаласында әлемнің үздік FTC командалары қатысқан Run for the Robots Premier Event халықаралық турнирі өтті. Жарыс барысында қатысушылар техникалық сұхбаттардан өтіп, инженерлік журналдарын қорғады және бірнеше тартысты матчта роботтарының тиімділігін көрсетті.
Жарыс қорытындысы бойынша Atomic Heart командасы Man o’ War дивизионында Inspire Award марапатының иегері атанды. Бұл FIRST Tech Challenge жүйесіндегі ең беделді марапат болып саналады және робототехника, инженерлік құжаттама, жобаны таныстыру, қоғамдық қызмет және тәлімгерлік бағыттары бойынша үздік нәтиже көрсеткен командаға беріледі. Бұл марапат команданың жан-жақты дамығанын және техникалық жетістіктерді көшбасшылық қасиеттермен әрі STEM бағыттарын насихаттаумен ұштастыра алатынын көрсетеді.
Оқушылардың жетістіктері жүйелі дайындықтың, тәлімгерлер қолдауының және жастардың инженерлік ғылымдарға деген қызығушылығының арқасында әлемдік деңгейдегі ірі жарыстарда жоғары нәтижелерге қол жеткізуге болатынын тағы бір мәрте дәлелдеді.