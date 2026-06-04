Қазақстанда зиянкестерді нақты уақыт режимінде болжауға мүмкіндік беретін «ақылды» цифрлық мониторинг жүйесі енгізілуде
Қазақстанда алғаш рет зияткерлік феромондық тұзақтар мен цифрлық болжау элементтеріне негізделген өсімдіктерді қорғау жүйесі іске қосылды.
Бұл технология Алматы облысындағы «Диқан» шаруа қожалығының алма бағында енгізілуде. Жоба қытайлық серіктестермен бірлесіп, Ж. Жиембаев атындағы Қазақ өсімдік қорғау және карантин ғылыми-зерттеу институты тарапынан жүзеге асырылып жатыр.
Жүйе зиянкестердің пайда болуын нақты уақыт режимінде тіркеп қана қоймай, фитосанитариялық болжау жүргізуге негіз қалыптастырады. Зияткерлік тұзақтардан алынған мәліметтер автоматты түрде онлайн режимде жіберіліп, зиянкестер таралуы қарқынын бақылауға және цифрлық модельдер негізінде жағдайдың даму барысын болжауға мүмкіндік береді.
Бұл фитосанитариялық тәуекелдерді басқаруда қорғаныс шараларын кейіннен қолдану тәсілінен алдын ала әрекет ету жүйесіне көшуге жағдай жасайды. Соның нәтижесінде қорғау іс-шараларын жүргізудің мерзімі мен қажеттілігі дәлірек анықталады.
Цифрлық мониторингті енгізу болжамдардың дәлдігін арттырып, өнім шығыны қаупін төмендетеді және өсімдіктерді қорғау құралдарын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.
Маңыздысы, бұл технология әмбебап шешім ретінде қарастырылып отыр. Болашақта оны тек бау-бақша шаруашылығында ғана емес, сонымен қатар егістік және техникалық дақылдарды қоса алғанда, басқа да ауыл шаруашылығы дақылдарына бейімдеуге болады. Бұл Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешенінде ауқымды цифрлық фитосанитариялық мониторинг жүйесін қалыптастырады.
Егер сынақ нәтижелері сәтті болса, бұл жүйені еліміздің барлық өңірлеріндегі шаруашылықтарға енгізуге болады.