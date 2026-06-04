Создается единая цифровая экосистема здравоохранения

Минздрав РК объединил в цифровой контур более 21 тыс. организаций и 275 тыс. медработников.

Сегодня в единой системе аккумулированы данные о 21,3 тыс. медицинских организаций, 275 тыс. медицинских работников и свыше 141 тыс. единиц медицинской техники. Об этом сообщил генеральный директор Республиканского центра электронного здравоохранения МЗРК Нуршат Сарыбек на заседании коллегии Министерства здравоохранения.

«Мы перешли от этапа лоскутной автоматизации к созданию единой цифровой экосистемы здравоохранения. Сегодня мы можем уже наблюдать результаты внедрения критически важных платформ, которые радикально меняют принципы управления отраслью», — отметил Н.Сарыбек.

В результате цифровой интеграции с системами 1С и кадровыми реестрами доля ручного ввода данных снижена до 0%, а административная нагрузка на медицинских работников сократилась на 30-40%.

«Мы ликвидировали разрозненность данных, объединив в едином контуре информацию более чем о 21 300 медицинских организациях и 275 000 работниках», — подчеркнул глава РЦЭЗ.

Одним из ключевых направлений цифровизации здравоохранении стала система мониторинга здоровья женщин и детей. Сегодня цифровым профилем охвачены 6,8 млн детей и 4,8 млн женщин, а мониторинг ведется по 80 критическим показателям. Обменная карта беременной женщины стала доступна через eGov Mobile. Также внедряется новый формат динамического наблюдения пациентов. На сегодня в поле цифрового мониторинга находятся 3,6 млн человек. «Цифровая карта наблюдения» позволяет врачу видеть историю госпитализаций, назначения и рецепты пациента независимо от региона обращения. ️В сфере амбулаторного лекарственного обеспечения внедрена система персонифицированного планирования лекарств. Она уже охватывает 1,9 млн пациентов и 683 медицинские организации, а общий объем планирования на 2026 год составил 330,9 млрд тенге. Благодаря внедрению кодов маркировки обеспечен онлайн-мониторинг остатков препаратов и полный контроль движения лекарственных средств.

«Мы запустили принципиально новую модель планирования лекарств — от конкретного пациента, а не от усредненных нормативов», — отметил руководитель республиканского центра.

Следующим этапом цифровой трансформации станет запуск Единой государственной медицинской информационной системы (ЕГМИС), которая обеспечит врачей единым интерфейсом и AI–ассистентом. Планируется подключение более 1 900 медицинских организаций с постепенным переходом от частных медицинских информационных систем к единой государственной платформе. Министр здравоохранения Акмарал Альназарова поручила регионам в кратчайшие сроки обеспечить наполнение систем архивными данными, а также постоянное использование и актуализацию данных в едином хранилище и перспективных системах. Кроме того, глава ведомства подчеркнула необходимость обеспечить полную актуальность и достоверность сведений об объектах недвижимости в ИС «СУР», провести верификацию кадровых данных для формирования объективного баланса трудовых ресурсов, а также завершить синхронизацию данных между финансовыми и отраслевыми информационными системами. Отдельное внимание поручено уделить вопросам качества и безопасности медицинской помощи — ужесточить контроль за допуском персонала к медицинской деятельности.

Напомним — 4 декабря 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Healthcare Day, посвященная информационным технологиям в здравоохранении.