Более 77 тыс. казахстанцев прошло обучение на Skills Enbek

Платформа продолжает расширять возможности профессиональной подготовки.

С начала 2026 года сертификаты о прохождении онлайн-курсов на платформе профессионального обучения Skills Enbek получили 77,4 тыс. граждан. За весь период работы платформы зарегистрировано 1,3 млн пользователей, из которых 109,4 тыс. — в текущем году, а общее число выданных сертификатов достигло 1 млн 268 тыс.

Среди завершивших обучение за 5 месяцев текущего года — 43 243 женщины (55,9%) и 34 171 мужчина (44,1%). Наиболее активной возрастной группой остаются граждане 36-50 лет — 26 309 человек. Наибольшее число обучившихся зарегистрировано в Кызылординской области (7 595 чел.), городе Алматы (6 405 чел.), Алматинской (6 152 чел.) и Туркестанской областях.

Из общего числа завершивших обучение 29,8 тыс. — безработные граждане, в том числе 7,4 тыс. молодых людей в возрасте 16-35 лет.

Сегодня на платформе размещено 602 курса по различным направлениям, из них 417 — бесплатные. Продолжительность обучения — от 2 до 72 часов. Дополнительно пользователям доступны курсы партнеров Fluent Education и Яндекс Казахстан с возможностью продолжить обучение на их площадках.

Наибольшей популярностью пользовались курсы: «Кассир» (9 397 сертификатов), «Курс по финансовой грамотности» (3 589 сертификатов), «Профессиональный курс индивидуального помощника для сопровождения лиц с трудностями в передвижении» (2 450 сертификатов) и «Введение в социальную работу» (1 119 сертификатов).

Важным шагом в развитии инклюзивного образования стало размещение курса «Основы шитья с использованием языка жестов и искусственного интеллекта», разработанного для лиц с нарушением слуха. Из 224 записавшихся пользователей 118 успешно завершили обучение и получили сертификаты.

Платформа продолжает расширять возможности профессиональной подготовки. Одним из ключевых нововведений стал запуск пилотного проекта по обучению безработных граждан с применением VR-технологий в центрах трудовой мобильности Алматинской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской областей, а также городов Астана и Шымкент. В рамках проекта разработаны VR-курсы по пяти направлениям: «Основы безопасности и охраны труда», «Основы токарного дела», «Основы сварочного дела», «Основы слесарного дела» и «Основы кондитерского дела». Формат позволяет отрабатывать профессиональные навыки в безопасной виртуальной среде. Схема участия проста: обучающийся обращается в карьерный центр, система автоматически подтверждает факт прохождения онлайн-курса на Skills Enbek — после чего открывается доступ к практическим занятиям с VR-оборудованием. Воспользоваться этой возможностью может каждый обратившийся.

По итогам обучения за 5 месяцев текущего года работу нашли 1 960 человек, что свидетельствует о реальной востребованности онлайн-обучения и его эффективности в повышении конкурентоспособности граждан на рынке труда.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.