Казахстанские школьники добились крупных побед на турнирах по робототехнике в США

Ребята успешно выступили сразу на двух престижных международных турнирах программы FIRST Tech Challenge, завоевав высшие награды и подтвердив высокий уровень подготовки отечественных команд.

В городе Лонг-Бич (штат Калифорния) прошел Western Edge Premier Event 2026. В соревнованиях приняли участие 88 сильнейших команд из более чем 11 стран мира. Турнир объединил молодых инженеров, программистов и конструкторов, которые демонстрировали навыки проектирования, автономного программирования роботов, командной работы и решения сложных технических задач в условиях высокой конкуренции.

Казахстан представили команды PHOBOS, Qazaq Style и UlyDala из Алматы, а также GAMBIT из Актобе.

Главного успеха добилась команда PHOBOS. Школьники стали обладателями одной из высших наград турнира Inspire Award, получили титул Sea Division Winning Alliance Captain, а затем возглавили чемпионский альянс и стали абсолютными победителями Western Edge Premier Event 2026. На протяжении всего турнира команда демонстрировала стабильные результаты как в матчах, так и во время экспертных оценок, впечатлив судей качеством инженерных решений и уровнем подготовки.

Команда GAMBIT была удостоена награды Think Award 2nd Place за высокий уровень инженерных решений и технической документации. Команда UlyDala вышла в стадию плей-офф, а команда Qazaq Style продемонстрировала высокие результаты в программировании и инженерных разработках. Участники также представили собственные технические проекты, подробно рассказали о процессе создания роботов и обменялись опытом с командами из других стран.

Еще одного крупного успеха добилась команда Atomic Heart НИШ Абайского района города Шымкента.

В городе Лексингтон (штат Кентукки) прошел международный турнир Run for the Robots Premier Event, собравший сильнейшие FTC-команды со всего мира. В рамках соревнований участники проходили технические интервью, защищали инженерные журналы и демонстрировали эффективность своих роботов в серии напряженных матчей.

По итогам соревнований команда Atomic Heart стала победителем в номинации Inspire Award дивизиона Man o’ War. Эта награда считается самой престижной в системе FIRST Tech Challenge и присуждается команде, которая показывает лучшие результаты не только в робототехнике, но и в инженерной документации, презентации проекта, общественной деятельности и наставничестве. Получение этой награды свидетельствует о всестороннем развитии команды и ее способности успешно сочетать технические достижения с лидерством и популяризацией STEM-направлений среди школьников.

Достижения ребят стали ярким примером того, как системная подготовка, поддержка наставников и интерес молодежи к инженерным наукам позволяют добиваться выдающихся результатов на крупнейших мировых соревнованиях.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.