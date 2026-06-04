В Казахстане внедряют «умный» цифровой мониторинг вредителей

Прогнозировать риски можно будет в реальном времени.

Впервые в Казахстане запущена система защиты растений на основе интеллектуальных феромонных ловушек с элементами цифрового прогнозирования. Технология внедряется в Алматинской области, в яблоневом саду КХ «Дихан», в рамках проекта РННТД Казахского научно-исследовательского института защиты и карантина растений им. Ж. Жиембаева совместно с китайскими партнерами.

Система не только фиксирует появление вредителей в режиме реального времени, но и формирует основу для фитосанитарного прогнозирования. Данные с интеллектуальных ловушек автоматически передаются онлайн, позволяя отслеживать динамику популяции и прогнозировать развитие ситуации на основе цифровых моделей. Это обеспечивает переход от реактивной защиты к упреждающему управлению фитосанитарными рисками — с более точным определением сроков и необходимости проведения защитных мероприятий.

Внедрение цифрового мониторинга повышает точность прогнозов, снижает риски потерь урожая и позволяет оптимизировать применение средств защиты растений.

Важно, что технология рассматривается как универсальное решение и в перспективе может быть адаптирована не только для садоводства, но и для других сельскохозяйственных культур, включая полевые и технические культуры. Это открывает возможности для формирования более широкой системы цифрового фитосанитарного мониторинга в агропромышленном комплексе Казахстана. В случае успешной апробации система может быть масштабирована в хозяйствах по всей стране.