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На 2,5% снизилась регистрация интернет-мошенничеств

    Деятельность операторов электронной торговли закрепят законодательно

    Мажилис одобрил в первом чтении проект изменений и дополнений в Кодекс «О таможенном регулировании в Республике Казахстан».

    4 июня 2026 10:00, Profit.kz
    Рубрики: Бизнес, Общество, Соседи

    Документ направлен на приведение национального законодательства в соответствие с поправками, вносимыми в Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, передает Kazpravda.kz.

    В рамках законопроекта предусматривается выделение товаров электронной торговли в отдельную категорию. Вместе с тем документ формирует законодательную основу для деятельности операторов электронной торговли. В их функции войдут обеспечение логистики операций по приобретению товаров физическими лицами на Интернет-площадках, а также осуществление взаимодействия с Интернет-площадками и таможенными органами по вопросам соблюдения процессов таможенного декларирования и хранения товаров электронной торговли.

    Кроме того, поправки предусматривают совершенствование правового регулирования электронной торговли в государствах-членах Евразийского экономического союза.

    Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.

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