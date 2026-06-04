В Туркестанской области запущено производство агродронов

Проект производственной мощностью 500 единиц техники в год реализован ТОО «Avatar Agricultural Technology Development».

В Туркестанской области начал работу завод по сборке беспилотных летательных аппаратов для нужд сельского хозяйства. Агродроны предназначены для проведения работ по опрыскиванию сельскохозяйственных культур. Один беспилотник способен поднимать до 70 литров рабочей жидкости и обрабатывать до 5 га посевных площадей.

Использование агродронов позволит сельхозтоваропроизводителям повысить эффективность обработки полей, сократить затраты ресурсов и увеличить производительность труда.

На сегодня компания уже получила порядка 20 заказов на поставку агродронов. В дальнейшем предприятие намерено расширить линейку выпускаемой продукции. Уже со следующего года планируется освоить производство беспилотных летательных аппаратов для пожаротушения и транспортировки грузов.

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