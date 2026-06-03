РК и Бельгия развивают сотрудничество в сфере науки, AI и deep-tech

Казахстан заинтересован в переходе к более глубокому научно-технологическому партнерству с Европой — от академических контактов к устойчивым программам сотрудничества, совместным лабораториям, подготовке кадров и прикладным проектам.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек посетил ведущие исследовательские центры и университеты Бельгии, где обсудили перспективы сотрудничества в сферах deep-tech, полупроводниковых технологий, критических материалов, искусственного интеллекта, инженерного образования и научно-технологического развития. Одним из ключевых пунктов программы стало посещение исследовательского центра Imec в городе Левен — одного из ведущих мировых центров в области микро- и наноэлектроники, полупроводниковых технологий и цифровых решений. В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере микроэлектроники, искусственного интеллекта, цифровой инженерии, подготовки высококвалифицированных кадров, исследовательских стажировок и участия казахстанских команд в международных технологических проектах.

Особое внимание было уделено вопросам развития компетенций в области полупроводниковых технологий, являющихся основой современной цифровой экономики, искусственного интеллекта, промышленной автоматизации и технологического суверенитета.

Вторым важным направлением стало посещение Института устойчивых металлов и минералов KU Leuven, специализирующегося на исследованиях в области устойчивой добычи и переработки металлов, критических и редкоземельных материалов, циркулярной экономики и экологизации промышленных цепочек.

Для Казахстана, обладающего значительным минерально-сырьевым и научно-производственным потенциалом, сотрудничество с этим исследовательским центром имеет стратегическое значение. Речь идет не только о добыче сырья, но и о развитии технологий переработки, прикладных исследований, инженерных компетенций и интеграции Казахстана в глобальные цепочки создания высокой добавленной стоимости.

Министр также провел встречу с ректором Гентского университета Петрой Де Суттер и ознакомился с деятельностью исследовательских центров университета, где обсудили развитие межуниверситетского партнерства, академической мобильности, совместных образовательных программ, докторской подготовки и участия казахстанских организаций в международных научных консорциумах.

Кроме того, в Католическом университете Левена были рассмотрены возможности расширения институционального сотрудничества, обмена учеными и докторантами, запуска совместных исследовательских проектов, научных стажировок и разработки прикладных решений для промышленности.

Отдельное внимание было уделено вопросам участия казахстанских университетов, научных организаций и технологических команд в европейских исследовательских программах, включая Horizon Europe. Данные механизмы открывают возможности для участия в международных консорциумах, реализации совместных R& D-проектов, академической мобильности, доступа к передовым исследовательским инфраструктурам и укрепления взаимодействия между наукой, образованием и индустрией.

В контексте развития искусственного интеллекта и deep-tech направлений была также отмечена роль Alem AI как новой платформы для формирования AI-экосистемы Казахстана, объединяющей образование, исследования, стартапы, индустриальные решения и международное технологическое партнерство. Сотрудничество с европейскими университетами и исследовательскими центрами может стать важным элементом развития совместных AI-лабораторий, подготовки специалистов, обмена экспертизой и запуска прикладных проектов.

Министр подчеркнул, что Казахстан заинтересован в переходе к более глубокому научно-технологическому партнерству с Европой — от академических контактов к устойчивым программам сотрудничества, совместным лабораториям, подготовке кадров и прикладным проектам.

«Для Казахстана важно развивать сотрудничество с ведущими исследовательскими центрами и университетами Европы. Полупроводники, критические материалы, искусственный интеллект, deep-tech, инженерные науки и устойчивые технологии — это направления, определяющие будущую конкурентоспособность стран. Через такие платформы, как Horizon Europe и Alem AI, мы можем интегрировать казахстанские университеты, научные организации, стартапы и молодых исследователей в международные консорциумы и технологические цепочки», — отметил Саясат Нурбек.

По итогам встреч стороны подтвердили намерение развивать долгосрочное сотрудничество в сферах искусственного интеллекта, полупроводниковых технологий, критических материалов и deep-tech направлений.

Напомним — 30 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Education Day, посвященная информационным технологиям в сфере образования.