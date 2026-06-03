Пассажиры могут следить за движением поездов в режиме онлайн

Такой сервис особенно полезен в период высокого пассажиропотока.

Перед поездкой на вокзал пассажиры могут заранее проверить, где в данный момент находится их поезд. Для этого доступен сервис «Онлайн-табло движения поездов» на сайте Tablo-railways.kz. Об этом рассказали в АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Онлайн-табло позволяет отслеживать движение пассажирских поездов в режиме реального времени. На карте можно увидеть текущее местоположение состава, проверить время прибытия и отправления, посмотреть список станций по маршруту, продолжительность стоянок и расчетное время прибытия на конечную станцию. Пассажиры могут заранее оценить ситуацию и точнее спланировать время выезда на вокзал. Это помогает избежать лишнего ожидания и удобнее организовать поездку.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо перейти на сайт Tablo-railways.kz и выбрать нужный поезд на карте. Также доступ к онлайн-табло открыт через официальный сайт Bilet.railways.kz — достаточно нажать на баннер «Онлайн-табло движения поездов». Пассажирам рекомендуется проверять движение поезда заранее — особенно если поездка связана с пересадкой, встречей пассажиров на вокзале или дальнейшим маршрутом.

Сервис работает на основе данных GPS-трекеров, установленных на пассажирских поездах. Информация автоматически передается в Ситуационный центр АО «Пассажирские перевозки», где движение составов отслеживается в круглосуточном режиме.