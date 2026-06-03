Правление НБРК утвердило проекты по развитию цифровых финансовых активов

Одобрен запуск четырех новых пилотных проектов, в их числе - выпуск и обращение стейблкоинов.

На заседании правления Национального Банка был заслушан доклад о ходе реализации стратегии цифровой трансформации регуляторов на финансовом рынке на 2025–2029 годы. Она охватывает более 100 проектов, которые направлены на развитие Национальной цифровой финансовой инфраструктуры, технологической базы, создание единого ИТ-центра, а также построение современной инфраструктуры управления данными.

В рамках регуляторной песочницы Национального Банка одобрен запуск четырех новых пилотных проектов. В их числе: выпуск и обращение стейблкоина (обеспеченного тенге), создание цифровых активов под материальные права, а также интеграция электронных денег для пополнения криптокошельков. Четвертый проект предусматривает запуск сервиса по приему криптовалюты с ее последующей конвертацией в тенге в момент проведения платежа.

Напомним — 9 апреля 2027 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Retail & Finance Day, посвященная новым технологиям в ритейле и финансовом секторе Казахстана.