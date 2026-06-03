Касым-Жомарт Токаев выступил на совещании по развитию Alatau City

Развитие городов Конаев и Алатау придаст новый импульс процветанию всего региона.

«Уважаемые участники встречи!

Сегодня мы обсудим актуальные вопросы развития города Алатау. Как вам известно, два года назад мною было принято решение о создании Алатау как города будущего.

Данный проект имеет стратегическое значение для всей страны. Мы намерены привлечь инвестиции в Алатау для превращения его в новый центр деловой активности и инноваций.

Для наших граждан, особенно будущих поколений, откроются большие возможности для того, чтобы работать, жить и расти в этом новом городе. Поэтому основные принципы, по которым будет развиваться город, были закреплены в новой Конституции. Подписан Конституционный закон «О специальном правовом режиме города Алатау».

На данном этапе необходимо обсудить ряд актуальных вопросов. Следует подвести итоги проделанной работы, определить оперативные задачи и долгосрочные приоритеты. Одним словом, требуется наметить направление для дальнейшей работы.

В целом для ускоренного решения ключевых вопросов развития Алатау обеспечиваются все необходимые условия. Уже сейчас можно сказать, что создан прочный правовой фундамент для качественного развития города, включая установление налоговых преференций и упрощение правил для предпринимательской деятельности. Кроме того, будет обеспечена комплексная защита интересов локального бизнеса, а также создана регуляторная среда для развития цифровых активов. Таким образом, сегодня Алатау можно назвать «городом ускоренного развития» с уникальным правовым статусом.

В целом, темпы развития региона неплохие, проводится соответствующая работа. Объем валового регионального продукта по итогам 2025 года составил 6,7 трлн тенге с ростом 5,4%. За январь — апрель текущего года по краткосрочному экономическому индикатору область на 5 месте.

Активно идет работа по привлечению инвестиций. С начала года в экономику области инвестировано 266,2 млрд тенге. Объемы промышленного производства достигли порядка 900 млрд тенге.

Между тем, недостаточно используются возможности аграрного сектора. По итогам 4 месяцев текущего года индекс физического объема сельского, лесного и рыбного хозяйства составил 101,2%.

Однако хотел бы обратить внимание на одну существующую проблему. Строительство инфраструктуры в Конаеве продвигается медленными темпами. Как говорится, облик города не изменился, все осталось по-прежнему. Для полноценного развития Алматинской области городу жизненно и безотлагательно необходима базовая инфраструктура: образовательные, административные, культурные и спортивные объекты.

Руководство области должно обратить внимание на эту актуальную проблему.

Теперь подведем итоги сегодняшнего мероприятия.

Как известно, решение о создании нового города Алатау было принято в непростых экономических условиях для страны, но оно было тщательно продуманным.

Alatau City — это действительно всесторонне проработанный и выверенный проект. Мировой опыт показывает, что именно города будущего способны вывести развитие стран на качественно новый уровень. Дубай, Шэньчжэнь, Инчхон и многие другие города — тому хорошие примеры. Поэтому и ожидания от проекта Alatau city большие.

Для достижения этой задачи требуется прежде всего решение юридических, земельных и инфраструктурных вопросов. На первоначальном этапе реализации проекта нужно сосредоточиться на следующих ключевых направлениях.

Первое. Важно в полной мере выполнить задачу по созданию особого правового режима. Благодаря Конституционному закону заложена надежная правовая база для динамичного развития города.

Однако ошибочно полагать, что специальный правовой режим сам по себе гарантирует успех. История знает немало примеров, когда специальные экономические зоны не оправдывали возложенных на них ожиданий. Отсутствие качественных институтов, транспарентности и предсказуемых правил, а также регуляторной самостоятельности привело к тому, что многие проекты не были успешно реализованы.

Из этой ситуации важно сделать правильные выводы. Для эффективного функционирования специального режима необходимо выстроить единую законодательную систему.

Требуется создать открытую, прозрачную и качественную правовую базу, которая будет регулировать все ключевые аспекты деловой активности и повседневной жизни на территории города. Эта система должна включать два уровня, первый из которых — конституционный — уже определил основные принципы, а второй — регуляторный — определит правовые механизмы применительно к каждой сфере экономической деятельности. В конечном счете, такая архитектура обеспечит правовую стабильность и защищенность от произвольных изменений, а также скорость и гибкость решений.

Принципиально важно, чтобы регуляторные акты Алатау разрабатывались с привлечением ведущих зарубежных экспертов, имеющих опыт построения подобных правовых систем. Администрация города планирует обеспечить принятие всех основных регуляторных актов Алатау в течение 12 месяцев. Совету по развитию города следует ускорить данный процесс. Нельзя затягивать работу. Любое промедление приведет к прямым потерям инвестиций и подрыву доверия со стороны бизнеса.

Международные инвесторы не будут ждать годами пока мы создадим необходимые условия, они принимают решения здесь и сейчас, при появлении, перспективных возможностей. Поэтому законодательная работа по проекту Алатау должна быть проведена оперативно и качественно. Это очень важная стратегическая задача.

Второе. Построение устойчивой модели развития города.

Реализация проекта предполагает значительные капитальные и операционные затраты, что, в свою очередь, требует формирования стабильной, предсказуемой доходной базы. Текущая финансово-экономическая модель имеет определенные риски с точки зрения покрытия будущих расходов. Приток инвестиций и развитие бизнеса, на что делается ставка, — это не гарантированный источник доходов, а всего лишь прогноз и ожидание.

Кроме того, предусмотренные преференции на первоначальном этапе снизят налоговую отдачу. Это грозит структурным разрывом, когда расходы на развитие и содержание города необходимы сразу, а доходы либо отложены во времени, либо изначально занижены. Поэтому Совету по развитию Алатау совместно с Администрацией города предстоит разработать эффективную финансово-экономическую модель долгосрочного устойчивого развития. Параллельно необходимо утвердить основополагающие документы стратегического планирования города. Инвесторы, партнеры, граждане должны понимать, каким будет Алатау через 10, 20 и 30 лет.

Alatau City станет первым полностью цифровым городом, где инфраструктура, городские сервисы и экономика интегрированы на основе больших данных, новейших технологий и «умного» управления. Таковы ключевые ориентиры. Все стратегические документы (долгосрочный план, мастер-план и стратегия развития) необходимо принять до конца 2026 года, чтобы уже со следующего года приступить к активной фазе развития города. В реализации столь крупных долгосрочных проектов огромное значение имеет быстрое, форсированное и, главное, успешное начало данного процесса. Начнем тянуть резину — считайте, дело пропало.

Третье. Необходимо создать благоприятную инвестиционную среду. Приоритетной задачей является обеспечение максимально комфортных условий для инвесторов и высочайшего уровня сервиса.

В первую очередь требуется строго соблюсти все международные стандарты. Особенно это важно в тех областях, где национальное регулирование объективно отстает от передовых практик. Запуск данной работы — ключ к нашему ускоренному и передовому росту. Ответственные должностные лица должны принимать волевые решения без опаски. Это не просьба, не совет, это — конкретное поручение.

Города с особым правовым статусом перехватывают лидерство, активно и смело привлекая глобальный капитал. Защита зарубежных инвестиций, оказание услуг по принципу «единого окна», обеспечение прозрачности условий и неизменности гарантий государством являются насущными и первостепенными задачами.

Необходимо обеспечить качественную организацию процессов и сформировать устойчивую экосистему для масштабирования притока инвестиций. Чтобы добиться максимального эффекта, нужно привлечь пул крупных инвесторов, создав для них благоприятную среду и развитую экосистему. Конечно, это масштабный процесс. Поэтому важно сконцентрироваться на приоритетных направлениях: IT-секторе, промышленности, транспорте и логистике, туризме, медицине, образовании.

Как мне доложили, на сегодняшний день уже сформирован пул из более чем 50 инвестиционных проектов с совокупным объемом вложений около двух триллионов тенге и созданием свыше 50 тысяч рабочих мест. В ближайшие год-два нужно кратно расширить этот портфель с привлечением инвесторов в приоритетные отрасли.

Особое внимание следует уделить стимулированию отечественного бизнеса, который должен стать полноправным участником развития города, а не сторонним наблюдателем. Это имеет принципиальное значение, поскольку опыт таких городов, как Шэньчжэнь, показывает, что в первые десять лет большая часть инвестиций в его развитие составляли внутренние, а не иностранные вложения. Шэньчжэнь, Хайнань, Дубай, Сингапур — во всех этих случаях государство выступало первым инвестором, создавая базовую инфраструктуру. Тем самым запускался устойчивый инвестиционный цикл, когда для бизнеса снижались риски и создавались предсказуемые условия.

В целом, такой инвестиционный подход можно считать вполне обоснованным и рациональным. Государственные инвестиции в инфраструктуру притягивают частный капитал, который, в свою очередь, генерирует налоговые поступления и создает новую инфраструктуру, затем цикл повторяется, но уже в гораздо большем масштабе. Попытка переложить бремя первоначальных инвестиций в базовую инфраструктуру на частный сектор снижает инвестиционную привлекательность проектов, приводит к возникновению монопольных структур с завышенными тарифами, что, в конечном счете, препятствует развитию.

В этой связи правительству поручается обеспечить стабильное финансирование развития базовой инфраструктуры города на начальном этапе. Другого пути нет. Если потребуется, целесообразно предоставить городу Алатау дополнительные лимиты и право осуществления государственного заимствования до формирования устойчивой доходной базы.

При этом, разумеется, использование каждого бюджетного тенге должно носить строго инвестиционный характер и жестко увязываться с долгосрочным развитием города.

Четвертое. Алатау должен стать стратегической площадкой ускоренного развития цифровых активов и создания новой финансовой архитектуры страны. Финансовый рынок Казахстана находится в стадии динамичной трансформации. Год цифровизации и искусственного интеллекта, объявленный в нашей стране, способствует развитию финтех-индустрии.

В этом плане решающее значение отводится Алатау, как первому крипто-городу в нашей части мира. Для развития этой сферы нужно в сжатые сроки устранить избыточные барьеры и запустить новые финансовые инструменты.

Необходимо закрепить четкий правовой статус цифровых активов с признанием криптоактивов как имущества. Особую роль в этой системе сыграет цифровой тенге. Чтобы успешно конкурировать с известными международными центрами, в Алатау должны быть созданы соответствующие правовые условия, включая нулевую ставку на операции с цифровыми активами и прирост капитала внутри юрисдикции.

Следует также ускорить практическую реализацию проекта токенизации реального сектора экономики, в том числе недвижимости, объектов инфраструктуры, сырьевых активов. Это позволит сформировать устойчивый и востребованный рынок цифровых инструментов.

При этом необходимо на основе цифровой идентификации и прозрачного мониторинга транзакций запустить такую систему контроля, которая обеспечила бы баланс между безопасностью и инвестиционной привлекательностью. То есть, речь идет о новом качественном развитии нашей страны в целом. В какой-то мере мы делаем революцию в области финансового развития и трансформации нашей страны.

Пятое. Опережающее развитие базовой инфраструктуры. Жители присоединенных к городу населенных пунктов (Жетыген, Коянкус и др.) указывают на отсутствие элементарных условий для жизни: стабильного интернета, качественных дорог, центрального водоснабжения, не говоря уже о постоянных жалобах на систематическое отключение электричества. Такие проблемы есть на территории всей области (к примеру, по причине износа электросетей (70%) в 2025 г. отмечены 919 фактов отключений электричества, с начала 2026 г. — 201). В новых районах города работа по прокладке инженерных коммуникаций до сих пор находится на стадии проектирования.

Отстают от графика проекты по реконструкции трех подстанций и расширению мощности водозаборного объекта. Налицо явный контраст между задачами строительства Alatau Smart City и реальным социально-экономическим положением в области. Давайте будем говорить об этом открыто. Данную ситуацию считаю упущением со стороны Правительства, в частности заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева и акима Марата Султангазиева.

В целом, необходимость расширения и ввода новых энергомощностей — вопрос странового масштаба. Большинство специалистов полагают, что основным решением проблемы энергодефицита является ввод новой генерации. Практически все дискуссии сводятся к двум аспектам — сколько и какие электростанции нужно строить. Дискутировать мы любим и можем. Но мало кто говорит о таком, по сути, базовом вопросе, как много энергии страна теряет именно сейчас.

Считаю, что для решения этой проблемы необходимо уделить особое внимание концепции First fuel. Эта концепция разработана Международным энергетическим агентством, она предусматривает широкое внедрение мер по повышению энергоэффективности и энергосбережения. Подсчитано, что стоимость сэкономленной энергии обходится в 2-3 раза ниже себестоимости выработки новой, даже по сравнению с самыми доступными видами производства. Здесь кроется большой потенциал, который нам обязательно нужно использовать.

Текущие потери Казахстана по своему масштабу сопоставимы с объемами потребления и выработки энергии в отдельных регионах. По информации министерства промышленности, потери электроэнергии в сетях составляют порядка 10%, потери теплоэнергии — около 10%. К примеру, в 2024 году общие потери электроэнергии составили более 9 миллиардов киловатт-часов, что превышает валовое потребление, для примера, всей Атырауской области.

По информации Агентства по стратегическому планированию и реформам, наша экономика остается одной из наиболее энергоемких в мире. Для сравнения, энергоемкость ВВП Казахстана в 2 раза выше среднемировых значений и в 3,5 раза — показателей стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Надо открыто признать, что проблемы отрасли во многом связаны не только с износом сетей и большими расстояниями при транспортировке электроэнергии, но и с низкой культурой энергопотребления.

Тут непочатый край работы для правительства, акиматов, национальных компаний и для общественников. Нам следует разъяснять людям, что электроэнергию нужно экономить. Город Алатау должен стать примером рациональных, ресурсосберегающих подходов. Развитие города должно быть комплексным, соответствовать передовым международным строительным нормам и правилам.

В целом, цель концепции Alatau city — формирование привлекательной бизнес-среды, запуск инвестиционных проектов, обеспечение занятости, создание передовой инфраструктуры. Город будет поделен на 4 района. Все здания и сооружения должны отвечать требованиям, предъявляемым центрам деловой и инновационной активности международного значения.

Особое внимание следует уделить благоустройству города, созданию комфортных общественных пространств. В этой связи хочу вновь подчеркнуть для Правительства и акимов, что реализация концепции «Таза Казахстан» — конституционная обязанность. Понятие «чистота» имеет глубокий смысл. Это не только благоустройство наших городов, но и чистота наших помыслов, подлинное проявление патриотизма.

Общенациональное движение «Таза Казахстан» должно воплотить в себе саму суть Справедливого Казахстана, став его главной идеологической опорой. Далее. При градостроительстве необходимо использовать строительные и отделочные материалы преимущественно отечественного производства.

При правильном подходе реализация проекта Alatau City станет локомотивом для строительной отрасли, окажет мощный мультипликативный эффект на экономику страны. Для запуска полноценной и активной стройки надо срочно разобраться с земельными вопросами.

Земли в Алматинской области известны своим плодородием. Большинство земельных участков в городе и на близлежащих территориях ранее были переданы в частную собственность либо находятся в долгосрочной аренде, и многие из них до сих пор не освоены.

Государство вынуждено выкупать участки для строительства востребованных объектов и реализации инвестиционных проектов. Это серьезно замедляет работу, и к сожалению, количество реально начатых проектов существенно меньше, чем ожидалось. Только за 2024–2025 годы выявлено свыше 16 тысяч гектаров неиспользуемых земель, из них возвращено лишь 688 гектаров. Процесс тормозится из-за системных и процедурных ограничений.

Власти обязаны принять решительные меры в данном вопросе. В рамках Конституционного закона установлен правовой режим, предусматривающий особые условия использования земельных участков для реализации инвестиционных проектов. Специальный режим управления четко разграничивает функции между Советом, Регуляторной комиссией и Администрацией города. Поэтому нужно работать максимально оперативно и качественно, без бюрократии и волокиты.

​В приоритетном порядке требуется взяться за решение насущных проблем. Например, на мусорных полигонах регулярно происходят пожары, и этот вопрос необходимо решить срочно и окончательно. Также на особом контроле должен быть вопрос рекультивации нарушенных земель. Вблизи города осуществляют деятельность около 30 субъектов недропользования, значительная часть которых не соблюдают элементарные требования экологического законодательства и нормы промышленной безопасности.

Не будет преувеличением сказать, что такие незаконные действия уже приняли системный характер. К сожалению, многие компании, завершив или приостановив свою деятельность, забывают о восстановительных работах. Решение указанных проблем — прямая обязанность местных исполнительных органов, а правительство должно осуществлять строгий контроль. Администрация Президента должна подключиться к этой работе.

Шестое. Необходимо интенсивно развивать социальную и туристическую инфраструктуру. Не будет преувеличением сказать, что в этой сфере конкретных результатов пока нет. Между тем, сегодня туризм считается важнейшей составляющей инвестиционной привлекательности. Согласно Генеральному плану, к 2050 году численность жителей города может превысить два миллиона человек.

Очевидно, что такой рост создаст серьезную нагрузку как на инженерные сети, так и на социальную инфраструктуру. В Алатау пока крайне ограниченное количество новых социальных объектов. Несмотря на это, бизнес готов вкладывать средства в инфраструктуру. Задача Совета по развитию Алатау и Администрации города — создать понятные правила возврата инвестиций с четкими механизмами и сроками, справедливым распределением нагрузки и рисков.

Первостепенным остается вопрос обеспечения города квалифицированными кадрами. В Генплане Алатау район Golden District позиционируется как будущий международный центр образования и науки.

Нужно проводить системную работу, направленную на формирование в городе передовой образовательной среды. Привлекательным туристическим кластером должен стать район Green District, готовый принять миллионы туристов.

​Ключевая роль отводится рекреационной зоне озера Капшагай. Однако необходимо создать условия для того, чтобы люди могли отдыхать здесь не только в летние месяцы, но и круглый год — катаясь на лыжах, сноубордах, коньках, занимаясь рыбалкой. В противном случае совершенно очевидно, что все планы так и останутся на бумаге. Хаотичная застройка побережья водохранилища недопустима, вся работа должна вестись последовательно, в соответствии с генеральным планом. Все сооружения от отелей и ресторанов до парков развлечений и прогулочных зон должны иметь узнаваемый и единый архитектурный стиль.

В конечном счете городская инфраструктура должна проложить путь к стремительному и качественному развитию туризма. Таким образом, поступающие средства можно будет направлять на благо данного региона.

В целом, сейчас в социальной сфере нашей страны проводится масштабная работа. За последние три года было построено около 600 школ на 746 тысяч учеников, треть из них — «Келешек мектептері». Также открыто 813 объектов здравоохранения и 307 спортивных объектов. ​По моему поручению в городах Семей, Тараз, Кентау, Уральск и Атырау начали работу современные реабилитационные центры. В настоящее время такие центры строятся в Актобе, Кокшетау, Талдыкоргане и Шымкенте.

Социальные объекты, в том числе реабилитационные центры для детей, должны быть доступны во всех регионах. Подобных объектов в регионах все еще недостаточно. Из-за этого люди массово переселяются в Астану и Алматы. Это негативный процесс внутренней миграции. Акимы должны тщательно заниматься этим вопросом. Администрация Президента будет контролировать данную работу.

В этой связи хочу еще раз отдельно остановиться на концепции «Таза Қазақстан». ​Необходимо всегда уделять особое внимание благоустройству городов и сел, озеленению территорий. Приоритетными являются также вопросы повышения экологической культуры. В особенности важно обращать пристальное внимание на поведение граждан в туристических зонах и на природе.

Нарушителей порядка, то есть вандалов, необходимо привлекать к ответственности в соответствии с законом. ​Одним словом, мы должны всем обществом противостоять правовому нигилизму. Уважение к Закону и Порядку — это не страх перед наказанием, а, прежде всего, особая черта, присущая гражданам с высоким чувством ответственности. Это необходимо понимать правильно.

В нынешнее неспокойное время военных конфликтов на планете, нашей стране жизненно необходимы мир и стабильность. Без этого не будет каких-либо реформ и в целом положительных сдвигов. ​Поэтому правоохранительные органы должны применять жесткие меры и наказания за правонарушения.

​Некоторые лица, которые недолюбливают и пренебрежительно относятся к нашей стране — и среди них, к сожалению, есть депутаты Парламента — называют наши правовые действия «Штрафстаном» или «Айыппулстаном». Что ж, пусть и дальше демонстрируют ограниченность своих суждений. А нашему народу нужны общественный порядок и безопасность. Поэтому мы не сойдем с этого пути и будем решительно проводить политику «Закон и Порядок». Это требование наших граждан. И все общество, и акимы должны обратить на этот вопрос самое пристальное внимание.

Седьмое. Необходимо развивать Алматинскую агломерацию. Власти региона и бизнес-сообщество должны понимать, что близость города Алатау к Алматы открывает большие возможности для значительного расширения торгово-экономических и транспортно-логистических связей между ними. Полагаю, это должны хорошо понимать как представители власти в регионе, так и предприниматели.

​Поэтому повторяю: в городе Алатау нужно прежде всего создать привлекательные условия для ведения бизнеса, а за предприятиями уже потянутся люди, что, в свою очередь, снизит маятниковую миграцию населения в Алматы.

Ежедневно в Алматы из области заезжает порядка 400 тысяч автомобилей. Необходимо усилить транспортную связанность внутри Алматинской агломерации и активно развивать скоростной общественный транспорт. Для решения данного вопроса поручаю акимам города Алматы и Алматинской области совместно с фондом «Самрук-Казына» до 1 августа текущего года проработать все аспекты реализации проекта по строительству линий Skytrain от границ города в восточном и западном направлениях.

Необходимо проработать вопрос развития скоростного общественного транспорта, соединяющего Алатау с Алматы. Расположение нового города вдоль БАКАД и планируемое развитие железнодорожной ветки, которая соединит Алатау с Хоргосом, в перспективе расширит горизонт, с выходом за пределы Алматинской агломерации. То есть сформируется огромный областной кластер.

Одним из важнейших проектов региона станет современный мультимодальный логистический центр Almaty SkyHub. Для реализации этих амбициозных проектов следует создавать все необходимые условия, активно привлекать инвесторов. Как мне известно, в настоящий момент уже имеются потенциальные партнеры, в том числе иностранные компании, заинтересованные в развитии торгово-логистических центров и складской инфраструктуры. Нужно максимально использовать открывающиеся возможности.

Уважаемые участники совещания!

​В завершение хочу остановиться на следующем вопросе. Работа по благоустройству города должна проводиться комплексно. Это задача, которая касается абсолютно всех городов Казахстана.

Введение специального режима управления, защиту инвестиций и развитие базовой инфраструктуры нельзя рассматривать отдельно друг от друга. Все эти направления важны. Например, без базовой инфраструктуры и реальной защиты инвестиций — никакой международный инвестор к нам не придет. Это очевидно. А без специального правового режима — не будет возможности применять инновационные подходы.

Проект Алатау — это наш шанс построить город, отвечающий самым высоким мировым стандартам качества жизни и деловой среды. Это обязательства государственного масштаба и работа, имеющая стратегическое значение для нашей страны. ​​Поэтому мы должны работать основательно, тщательно и качественно. Всем нам нужны конкретные результаты, а не отчеты на бумаге.

Необходимые условия для успешной работы созданы, сроки и показатели определены, ресурсы имеются. Теперь все зависит только от своевременного и качественного исполнения поставленных задач. За каждое направление будет возложена персональная ответственность. Уверен, что мы совместно и успешно реализуем этот масштабный проект».

Напомним — 9 октября 2026 г. в Алматы пройдет конференция PROFIT Infrastructure Day, посвященная умной инфраструктуре — от офиса до страны.