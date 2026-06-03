Для контроля опасных производственных объектов будут использовать технологии ИИ

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов на заседании правительства доложил о принимаемых мерах в сфере промышленной безопасности.

Он отметил, что в этом направлении министерством принимаются меры по снижению рисков возникновения промышленных аварий и гибели работников. Усилены меры по промышленной безопасности, ужесточены требования к производственному контролю, аттестации профессиональных аварийно-спасательных служб, установлено обязательное согласование плана по своевременному обновлению изношенного оборудования.

«В настоящее время по республике наблюдается снижение гибели работников опасных производственных объектов в 2,5 раза, травматизма на 25%», — отметил Чингис Аринов.

С начала года внедрен новый механизм государственного контроля и надзора по промышленной безопасности с полным охватом всех предприятий. За 5 месяцев текущего года проверено в 2,5 раза больше предприятий, чем в прошлом году, выявлено свыше 10 тыс. нарушений.

В рамках цифровизации в Казахстане активно разрабатывается единая цифровая платформа «е-ТЖМ» с внедрением искусственного интеллекта. Система предусматривает учет опасных производственных объектов и банк данных по авариям и травматизму, автоматизацию бизнес-процессов, а также будет осуществлять прогнозирование опасных рисков на объектах.

«Одновременно продолжается интеграция систем мониторинга и контроля промышленных объектов. В прошлом году по поручению Главы государства было проверено 55 шахт и рудников. На 45 объектах уже внедрены современные системы безопасности. На сегодня системы видеонаблюдения и позиционирования 14 шахт и рудников подключены к Ситуационному центру министерства, что позволяет осуществлять контроль обстановки и оперативно реагировать в режиме онлайн», — добавил Чингис Аринов.

Напомним — 27 августа 2026 г. в Астане пройдет конференция PROFIT Industry & Energy Day, посвященная информационным технологиям в промышленности и энергетике.