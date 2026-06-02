Қазақстанның ІТ-нарығы Dealroom -ның ең қарқынды дамып келе жатқан он экожүйесінің қатарына енді
Қазақстан ресми түрде Rising Stars санатындағы үздік 10 елдің қатарына енді.
Бұл нәтиже Қазақстанның өсіп келе жатқан инвестициялық тартымдылығын және оның өңірдегі технологиялық хаб ретіндегі позициясын көрсетеді. Көшбасшылар ондығына кіру ІТ-кәсіпкерлікті дамыту бойынша жүйелі жұмыстар арқасында мүмкін болды.
Бүгінгі таңда елімізде жасанды интеллект пен перспективалы әзірлемелерге баса назар аудара отырып, технологиялық компанияларды өсудің барлық кезеңінде қолдаудың экожүйесі құрылған. Бұл жұмыстың практикалық тиімділігі нақты цифрлармен көрініс тапты: соңғы бес жылда Astana Hub резиденттерінің жалпы табысы 4,9 миллиард долларды құрады, ал тартылған инвестиция көлемі 910 миллион доллардан асты. Акселерация және инкубация бағдарламалары қазақстандық стартаптарға ауқымын кеңейтуге, серіктестер табуға және сыртқы нарықтарға шығуға мүмкіндік береді.
Премьер-министрдің орынбасары — жасанды интеллект және цифрлық даму министрі Жаслан Мәдиев: «Отандық экожүйенің мұндай жоғары деңгейде танылуы Қазақстанның технологиялық секторы жаһандық аренада толыққанды ойыншыға айналып жатқанын дәлелдейді. Еліміз тек сандық өсімді көрсетіп қана қоймай, технологиялық жобаларды ауқымдандыру үшін сапалы жағдайлар жасауда, бұл біздің нарықты ірі халықаралық инвесторлар үшін түсінікті әрі тартымды етеді».
Мұндай көрсеткіштерге қол жеткізу және халықаралық деңгейде танылу Қазақстанның ІТ-нарығының жаһандық инвесторлар қауымдастығына интеграциялануға дайын екенін айғақтайды. Бұл бағалау Dealroom.co аналитикалық платформасының The Global Tech Ecosystem Index 2026 рейтингінде ұсынылғанын еске сала кеткен жөн. Кәсіби ортада оның деректері Crunchbase және PitchBook сияқты ресурстармен қатар индустриялық стандарт болып саналады.
Айта кетейік, Dealroom индексі 77 елдегі 325 қаланы қамтиды және субъективті бағалауларды қоспағанда, нақты математикалық метрикаларға (венчурлық капитал көлемі, компаниялардың құны, патенттер) негізделеді. Бұл ретте, Rising Stars санатында платформа инновациялардың өсуін жан басына шаққандағы жергілікті ЖІӨ-ні және өмір сүру құнын ескере отырып, түзететін арнайы әдістемені қолданады және дамып келе жатқан нарықтардың динамикасын объективті бағалауды қамтамасыз етеді. Бүгінгі таңда 100-ден астам елдің цифрландыру министрліктері мен үкіметтік ұйымдары, сондай-ақ ірі венчурлық қорлар мен технологиялық корпорациялар Dealroom API және аналитикалық дашбордтарына сенім білдіреді.