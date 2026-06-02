Мошеннический call-центр, обманывавший казахстанцев, накрыли в Одессе

Масштабная международная спецоперация с участием полиции и прокуратуры Казахстана позволила пресечь работу мошеннический call-центр. В результате операции в Одессе пресечена деятельность организованного мошеннического call-центра, осуществлявшего противоправную деятельность в отношении граждан Казахстана. Преступная группа в течение длительного времени систематически совершала интернет-мошенничества, передает Sputnik.

«По предварительным данным, жертвами злоумышленников стало более 120 человек, а общий материальный ущерб превысил 85 млн тенге ($174,9 тысячи). Злоумышленники использовали современные методы социальной инженерии. Выступая под видом сотрудников операторов связи, банков, правоохранительных органов и государственных структур, они убеждали граждан устанавливать на смартфоны вредоносные приложения. После получения удаленного доступа к устройствам преступники похищали денежные средства и персональные данные потерпевших», — рассказал начальник департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана Жандос Суюнбай.

В рамках международной спецоперации проведено восемь санкционированных обысков, в ходе которых изъято два элитных автомобиля, 26 компьютеров, 49 мобильных устройств, материалы с подробными инструкциями и сценариями психологического воздействия, символика Республики Казахстан.

По итогам операции задержано девять граждан Украины, которые водворены в изолятор временного содержания. Следователи проверяют причастность к другим эпизодам интернет-мошенничества в отношении граждан Республики Казахстан и других государств.

«Операция стала результатом эффективного международного взаимодействия в сфере борьбы с транснациональной киберпреступностью», — подчеркнули в МВД.

В ведомстве напомнили, что полиция и сотрудники банков никогда не требуют оформлять кредиты или переводить денежные средства на так называемые «безопасные счета» или устанавливать сторонние приложения.

