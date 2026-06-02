В Казахстане будут выявлять подозрительные финансовые операции с криптовалютой

Планируется создать программу, которая будет выявлять и блокировать подозрительные финансовые операции с криптовалютой, такое поручение дал премьер республики Олжас Бектенов. В программе появится реестр подозрительных реквизитов, счетов и криптовалютных кошельков, замеченных в наркотранзакциях, передает Sputnik.

В 2026 году в Казахстане изъяли около 500 кг синтетических наркотиков, это в два раза больше, чем годом ранее, по данным МВД. В стране заблокировали также более 125 тысяч иностранных карт, 20 тысяч криптокошельков передали в агентство по финмониторингу для проверки на отмывание наркодоходов.

С начала года в стране заблокировали более 6 тысяч наркомагазинов, сообщила вице-премьер, министр культуры и информации Аида Балаева.

