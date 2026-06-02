Пять зарубежных компаний поборются за создание спутника KazSat-3R

Заявки на участие в конкурсе подали производители космической техники из Китая, России, Турции и Финляндии.

Проект по созданию нового казахстанского спутника «KazSat-3R» перешел на этап отбора поставщиков. Заявки для участия во внутреннем конкурсе от АО «Республиканский центр космической связи» подало пять зарубежных компаний. Об этом говорится в ответе заместителя премьер-министра — министра искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслана Мадиева на запрос депутатов, сообщает Rcsc.kz.

Министр пояснил, что закупка работ по реализации проекта «KazSat-3R» предусмотрена в два этапа: внутренний отбор потенциального поставщика РЦКС; проведение государственных закупок по действующему законодательству.

Жаслан Мадиев напомнил, 15 декабря 2025 года РЦКС направил приглашения 40 мировым производителям космической техники, среди которых Airbus Defense& Space, Thales Alenia Space, Turkish Aerospace Industries, China Great Wall Industry Corporation, OHB SE и др.

«23 апреля 2026 года пять компаний — China Great Wall Industry Corporation (КНР), Shanghai Engineering Center for Microsatellites (КНР), АО „Главкосмос“ (РФ), ReOrbit Oy (Финляндия), Turkish Aerospace Industries (Турция) — подали заявки для участия в конкурсе. В настоящее время представленные заявки направлены на доработку с учетом выявленных замечаний, срок повторного внесения материалов — до конца июня 2026 года. Следующим этапом станет рассмотрение коммерческих предложений и выбор победителя с последующим проведением процедур государственных закупок и заключением до конца 2026 года контракта. Таким образом, участие ведущих мировых производителей космической техники во внутреннем отборе обеспечено. Процедуры отбора осуществляются с соблюдением принципов открытости, объективности и равных условий для всех участников», — указывается в сообщении.

Он подчеркнул, что технические требования к проекту «KazSat-3R» разработаны с соблюдением действующего законодательства в области национальной безопасности. В соответствии с законом «О национальной безопасности» предусмотрено обязательное размещение центра управления связью на территории Казахстана. При реализации проекта будет обеспечена автономность каналов связи, и корректировка параметров проекта «KazSat-3R» не потребуется.

Ранее члены фракции партии Amanat предложили «рассмотреть возможные механизмы допуска мировых лидеров космической отрасли к конкурсу „KazSat-3R“ в рамках текущего законодательства, чтобы обеспечить выбор наиболее надежного и современного решения, а не просто формальное проведение закупок».

Депутаты указали, что в 2029 году завершается эксплуатация спутника «KazSat-3», что «требует незамедлительных и выверенных решений для недопущения потери орбитально-частотного ресурса Казахстана».

В декабре 2025 года сообщалось, что в 2029 году спутник «KazSat-3» планируют заменить новым — «KazSat-3R». На первый конкурс РЦКС по созданию новой космической системы тогда откликнулись 14 компаний: две казахстанские и 12 зарубежных. Финансировать проект «KazSat-3R» планируют из двух источников. Больше 50% стоимости космической системы РЦКС оплатит из собственных средств. Остальную часть суммы выделят из республиканского бюджета.

Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутаский запрос сообщал, что на создание новой космической системы связи планируется выделить 87,2 млрд тенге.