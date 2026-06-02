ІТ-рынок Казахстана попал в десятку самых быстрорастущих экосистем по версии Dealroom

Страна официально вошла в топ-10 категории Rising Stars.

Этот результат отражает растущую инвестиционную привлекательность Казахстана и его позиции как технологического хаба в регионе. Вхождение в десятку лидеров стало возможным благодаря системной работе по развитию ІТ-предпринимательства.

На сегодняшний день в стране выстроена экосистема поддержки технологических компаний на всех этапах роста, с акцентом на искусственный интеллект и перспективные разработки. Практический эффект этой работы выражен в конкретных цифрах: за последние пять лет общая выручка резидентов Astana Hub составила 4,9 млрд долларов, а объем привлеченных инвестиций превысил 910 миллионов долларов. Программы акселерации и инкубации позволяют казахстанским стартапам масштабироваться, находить партнеров и выходить на внешние рынки.

Как подчеркнул заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, признание отечественной экосистемы на столь высоком уровне подтверждает, что технологический сектор Казахстана становится полноправным игроком на глобальной арене. По его словам, страна не просто демонстрирует количественный рост, а создает качественные условия для масштабирования технологических проектов, что делает наш рынок понятным и привлекательным для крупных международных инвесторов.

Выход на такие показатели и признание на международном уровне подтверждают готовность ІТ-рынка Казахстана к интеграции в глобальное инвесторское сообщество. Стоит напомнить, что данная оценка была представлена в рейтинге The Global Tech Ecosystem Index 2026 от аналитической платформы Dealroom.co. В профессиональной среде ее данные считаются индустриальным стандартом наряду с Crunchbase и PitchBook.

Отметим, индекс Dealroom охватывает 325 городов в 77 странах и строится на основе математических метрик (объем венчурного капитала, стоимость компаний, патенты) и исключает субъективные оценки. При этом в категории Rising Stars платформа использует специальную методологию, которая корректирует рост инноваций с учетом местного ВВП на душу населения и стоимости жизни, что обеспечивает объективную оценку динамики развивающихся рынков. На сегодняшний день API и аналитическим дашбордам Dealroom доверяют министерства цифровизации и правительственные организации более чем 100 стран, а также крупные венчурные фонды и технологические корпорации.

