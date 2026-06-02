Elcore: ведущий дистрибьютор ИТ-решений в Центральной Азии

Люди. Технологии. Мы объединяем

Это не просто слоган, а основа деятельности компании Elcore — международного IT-дистрибьютора. Работая на стыке передовых технологий и потребностей людей, мы обеспечиваем доступ к инновациям на растущих рынках, гарантируя прозрачную систему ответственности и надежную логистику.

Экспертиза и поддержка проектов: больше, чем дистрибуция

Мы не просто поставляем оборудование, а предлагаем партнерам глубокую техническую экспертизу и поддержку на всех этапах реализации проекта.

Наши сервисы включают:

— Технический консалтинг: пред- и послепродажное консультирование, помощь в проектировании сложных систем.

— Инженерная поддержка: сопровождение проектов на этапах подготовки и непосредственного внедрения.

— Обучение и сертификация: мы предоставляем доступ к актуальным знаниям и материалам, проводим презентации, технические обучения и демонстрации продуктов, чтобы повышать компетентность наших партнеров.

Портфель решений: закрывая потребности современного бизнеса

Наш портфель сформирован из решений мировых вендоров (таких как HPE, APC by Schneider Electric, Engenius, RAD, Honeywell), что позволяет закрывать критические потребности бизнеса в различных сегментах:

— Корпоративные решения. Мы помогаем строить фундамент ИТ-систем, предлагая решения для построения сетей (Enterprise network), систем хранения данных (Storage), высокопроизводительных вычислений (AI & HPC) и инфраструктуры дата-центров (охлаждение, стойки, бесперебойное питание). Это решает задачи отказоустойчивости и масштабируемости бизнеса.

— Облачные технологии. Elcore сопровождает клиентов на пути цифровой трансформации: от миграции баз данных и внедрения DevOps-практик до управления мультиоблачными средами и оптимизации затрат на облака. Мы закрываем боли, связанные с нехваткой экспертизы в автоматизации и переходе на serverless-архитектуру.

— Кибербезопасность и ПО. В условиях растущих киберугроз мы предлагаем комплексную защиту: от сетевой безопасности (NGFW, DDoS Protection) и защиты конечных точек (Endpoint Security) до управления идентификацией (IAM) и борьбы с программами-вымогателями (Anti-Ransomware). Наши решения также покрывают потребности в резервном копировании и обеспечении непрерывности бизнеса.

«Мы в компании Elcore Kazakhstan накопили достаточный опыт в реальных проектах. Команда пресейл-инженеров легко и доступно доносит ценность применяемых подходов и технологий. Используя успешные кейсы, мы превращаем проблемы и задачи в работающие решения, используя рекомендации и подходы ведущих производителей. Наша команда предлагает демонстрацию и тестирование решений для наших партнеров и их заказчиков», — отмечает Вадим Талдонов, Country Manager Kazakhstan, Elcore.

Заказать консультацию: Astana@elcoregroup.com