    В Казахстане запускают цифровизацию багажных перевозок на железной дороге

    Новая система должна повысить прозрачность операций и упростить учет багажа.

    1 июня 2026 18:00, Profit.kz
    АО «Пассажирские перевозки» приступило к тестированию пилотного проекта по цифровизации процессов оформления и сопровождения багажа и грузобагажа. Проект стартовал 22 мая 2026 года и реализуется на маршруте поезда № 9/10 сообщением «Нурлы Жол — Алматы-2», передает Kazpravda.kz.

    В пилотном режиме новая система внедрена в багажных отделениях станций Нурлы Жол, Караганда и Алматы-2.

    «Новая цифровая система направлена на повышение прозрачности операций, упрощение учета багажа и грузобагажа, а также минимизацию человеческого фактора при оформлении перевозок. Решение предусматривает единый цифровой жизненный цикл отправки — от оформления до сопровождения багажа по маршруту следования. Платформа поддерживает работу через оператора станции, а также self-service сценарии на базе WMS — системы управления складскими процессами», — сообщили в компании.

    Особенностью проекта стало то, что цифровая платформа была разработана студентами Astana IT University в рамках сотрудничества с национальным перевозчиком по программе дуального обучения. Участвуя в создании решения, студенты получили возможность применить теоретические знания для выполнения реальных производственных задач.

    После завершения тестирования планируется поэтапное внедрение цифровой системы во всех багажных отделениях страны.

