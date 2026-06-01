В Казахстане запускают цифровизацию багажных перевозок на железной дороге

Новая система должна повысить прозрачность операций и упростить учет багажа.

АО «Пассажирские перевозки» приступило к тестированию пилотного проекта по цифровизации процессов оформления и сопровождения багажа и грузобагажа. Проект стартовал 22 мая 2026 года и реализуется на маршруте поезда № 9/10 сообщением «Нурлы Жол — Алматы-2», передает Kazpravda.kz.

В пилотном режиме новая система внедрена в багажных отделениях станций Нурлы Жол, Караганда и Алматы-2.

«Новая цифровая система направлена на повышение прозрачности операций, упрощение учета багажа и грузобагажа, а также минимизацию человеческого фактора при оформлении перевозок. Решение предусматривает единый цифровой жизненный цикл отправки — от оформления до сопровождения багажа по маршруту следования. Платформа поддерживает работу через оператора станции, а также self-service сценарии на базе WMS — системы управления складскими процессами», — сообщили в компании.

Особенностью проекта стало то, что цифровая платформа была разработана студентами Astana IT University в рамках сотрудничества с национальным перевозчиком по программе дуального обучения. Участвуя в создании решения, студенты получили возможность применить теоретические знания для выполнения реальных производственных задач.

После завершения тестирования планируется поэтапное внедрение цифровой системы во всех багажных отделениях страны.

